Felháborító, amire három férfi készült egy 81 éves bácsi ellen. Azonban a rendőrök közbeléptek, így az elkövetők a jövőben már nem tudják megfosztani az idős férfit a további megtakarításaitól.

A rendőrség közbelépett, és elfogta az elkövetőket / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A Magyar Államkincstár munkatársai még február 12-én jelezték a szekszárdi nyomozóknak, hogy egyik ügyfelük, egy idős férfi sok megtakarítását akarta gyanúsan felmondani, elmondása szerint azért, hogy ékszereket váltson ki a zálogházból. A bejelentést követően a rendőrök azonnal a hivatalhoz mentek, ahol elfogtak két férfit, akik éppen a sértettet várták, hogy elvegyék tőle a pénzt.

A 81 éves férfi a rendőröknek elmondta, az elmúlt hónapokban többször is felhívták egy régi ismerősének kiadva magukat, hogy különböző indokokkal több mint 8,5 millió forintot kérjenek tőle. A bácsi február 12-én is azért ment be a hivatalba, hogy felmondja lekötött megtakarítását, és több millió forintot küldjön „ismerősének”, hogy a zálogban levő ékszereit kiválthassa.

A szekszárdi nyomozók azonban közbeléptek, és megakadályozták a pénz átadását. A csalással egy 39 és két 36 éves tolnai férfit gyanúsítottak meg. Elfogásukkor az idősebb elkövetőnél arany ékszereket és több mint félmillió forintot is lefoglaltak. Mindhármukat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat is, melyet a Szekszárdi Járásbíróság elrendelt. A hatóságok együttműködésének köszönhetően ez a társaság rácsok mögül várja az ügy folytatását.

A nyomozók tovább vizsgálják a csalássorozat körülményeit, és azt is, hogy a bűncselekményekkel mások is összefüggésbe hozhatók-e, emellett intézkedést tettek a vagyonvisszaszerzés érdekében is - írja a police.hu.