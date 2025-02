Jön a tavasz! Már csak ennyit kell kibírnunk és búcsúzhatunk a fagyoktól

Az elmúlt hetek után legszívesebben már mindenki levenné a télikabátot és búcsút mondana a reggeli fagyoknak és a csípős éjszakáknak. Most jó hírrel szolgálhatunk, az időjárás előrejelzések szerint ugyanis nyakunkon a tavasz. A köpönyeg.hu szerint már február 24-én, hétfőn pluszban lesz a hőmérő higanyszála napközben. Bár reggel még szinte mindenhol fagyni fog, napközben 4-9 fokot mutathatnak a hőmérők. Innen pedig úgy tűnik, nincs megállás, az előrejelzések szerint beköszönt a koratavasz és végre hosszútávon búcsúzhatunk a napközbeni fagyoktól.

Végre látni már a fényt az alagút végén: ekkor fordul az időjárás tavasziasra / Fotó: Illusztráció/pexels

Tavasziasra fordul az időjárás: viszlát napközbeni mínuszok!

Habár a jövő héten elindul a felmelegedés és már pluszokat mutatnak majd a hőmérők is napközben, ez sajnos némi csapadékot is hoz magával. Kedden az erősen felhős égből elszórtan fordulhat elő záporeső. A délkeleti szél megélénkülhet. 3 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk. Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és egyre többfelé fordul elő eső, záporeső. +6, +7 fok körül valószínű a csúcsérték. A köpönyeg.hu szerint csapadékra egészen jövő hét szombatig számíthatunk elszórtan, de ekkor már 13 fokos maximum is valószínű. Bár még ez az idő nem éppen mondható meteorológiailag tavasznak, az elmúlt fagyos hetek után valódi felüdülés lesz nem vacogva kilépni az utcára.

Márciusban tíz fok körül alakul a maximum hőmérséklet, de április elején már betör az igazi tavaszi időjárás / Fotó: Pixabay (képünk illusztráció)

Ekkor jöhet az igazi tavasz

Bár lassacskán, de azért belendül a felmelegedés a következő hetekben, az AccuWeather szerint márciusban 10 fokos maximumokra számíthatunk napközben, áprilisra azonban megérkezik a várva várt 20 fok körüli maximum hőmérséklet. Például rögtön április 5-re 18 fokot ígérnek, utána pedig meg sem áll, 20, olykor 23 fokos maximummal robban be a tavasz áprilisban – írja az AcuWeather. Ezek alapján tehát lassacskán, de jön a meleg és a tavasz és még ha márciusban nem is, április elejére már ideér. Évszak szerint azonban már jövő hét szombaton belépünk a tavaszba, amit meg is ünnepel március első napja, hiszen hosszú hetek után most ígér először 10 fok feletti maximumot az időjárás.