Ha ilyen foltokat találsz a gyereken, azonnal hívj orvost!

Az önbántalmazás évről-évre egyre jobban terjed a fiatalok körében. Ennek egy új formája lehet a rendkívül veszélyes dezodor trend. Megkérdeztünk egy ismert bőrgyógyászt arról, hogy mit tesz a bőrrel ez az első hangzásra ártatlannak hangzó kihívás. A válasza megdöbbentő.

Már magyarországon is megjelent a veszélyes dezodor trend. Fotó: Pexels (illusztráció)

A dezodor trend sokkal veszélyesebb mint hinnéd:

A Tiktokon nap mint nap újabb és újabb veszélyes vagy káros kihívások látnak nap világot. Az egyik legújabb ezek közül a felettébb veszélyes dezodor trend ami már a magyar gyerekeket is elérte. A kihívás lényege, hogy egy izzadásgátló spray-vel hosszú percekig fújják közvetlenül a karjukat, kézfejüket vagy éppen a csuklójukat a kis kamaszok. Ez a művelet súlyos égési sérülésre emlékeztető heget hagy maga után.

Az aeroszol dezodorok ugyanis, különböző hajtógázokat tartalmaznak, mint például a bután, a propán vagy éppen az izobután. Ezen anyagok a palackot elhagyva gyorsan lehűlnek, melyek a bőrön fagyási sérülést okoznak. Egyes esetekben akár hólyagosodás is felléphet.

Dr. Péter Iván bőrgyógyász szerint a sebesedés lehetősége dezodor használat után attól is függ, hogy az adott készítmény mennyi alumíniumot tartalma, illetve mennyi más, „agresszívebb” anyagokat. Ezek ugyanis irritálhatják a bőrt, sőt még allergiás reakciókat is kiválthatnak. A szakértő szerint ez azért fordulhat elő, mert ilyenkor a bőr nem tud megfelelően szellőzni, nem tud az anyag megfelelően elpárologni. Ez a jelenség egy rendeltetésszerű felhasználásnál is előfordulhat, nem csak ilyen extrém helyzetben mint a fentebb említett dezodor trend.

Minél jobban fújja be magát az ember annál jobban fog csípni

- nyilatkozta lapunknak Dr. Péter Iván. Negatív hatásként azonban nem csak a csípő, égető érzést hozta fel, hanem a fájdalmat is. "Hogyha valaki 5 percig fújja a bőrére a dezodort, akkor biztos, hogy irritálni fogja. Ha pedig allergiás, akkor akár egy fújás is kiválthatja ezt a reakciót". A szakértő szerint ezek a sebek akár maradandók is lehetnek, pigment foltokat hagyhatnak maguk után.

Ez addig olyan marad amíg meg nem nyugszik a bőr. Ha valaki erre, rá napozik, az barna folttal gyógyulhat. Ilyenkor kerülni kell a fényt

– hívta fel a figyelmet a szakértő. A szakértő azt is kiemelte, hogy a bőrmegnyugtatására számos lehetőség van és a megfelelő készítményekkel akár pár nap alatt is megnyugtathatják a bőrt. Azonban szélsőséges esetben orvosi hatáskörbe is tartozhat, így ilyenkor ajánlott azonnal szakemberhez fordulni.