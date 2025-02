Hőlégballon-tragédia Baracskánál, hatalmasat hibázott a pilóta

Szörnyű tragédiával zárult egy hőlégballonos kirándulás, miután Baracska közelében egy légijármű felgyulladt és az egyik utas meghalt.

A három utas közül az egyik életét vesztette a tragédiában / Fotó: unsplash.com (Ilusztráció)

A vádirati tényállás szerint a férfi egy hőlégballon egyesület vezetőjeként évek óta foglalkozott hőlégballonozással és repülőutak lebonyolításával. 2020. szeptember 5-én is hőlégballonos sétarepülést hajtott végre, azonban az általa használt hőlégballonon különböző módosításokat eszközölt, így nem megfelelő égőt és kosarat, továbbá ismeretlen eredetű gáztömlőket és egyéb olyan eszközöket használt, amelyen nem rendelkeztek megfelelő tanúsítvánnyal és minősítéssel. A repülést megelőzően az égők és vezetékek összeszerelését maga a vádlott végezte és ő is vezette a hőlégballont is, melynek három utasa volt.

A vádlott és utasai a hőlégballonnal közel egy órás repülés után leszálltak, ám az ereszkedés közben a légi jármű kosara elakadt, illetve a szántásba leért és a földet érés során az egyik közcsavar letört, a nyomás alatt álló palackból ömleni kezdett gáz a kosár belsejébe. A vádlott a leszálláskor nem zárta el az őrlángot, így a kifolyt üzemanyag pár másodpercen belül megtöltötte a kosarat, az az őrlángtól belobbant. A hőhatás miatt a hőlégballon újra emelkedni kezdett.

Az eset észlelése után a vádlott a légijármű parancsnokaként semmilyen utasítást nem adott az utasoknak, a hőlégballon elhagyására, és segítséget sem nyújtott, hanem magára hagyta őket. A légijármű két utasa sérüléseket szenvedett, azonban a légballont el tudta hagyni, ám a harmadik erre már nem volt képes. A súlycsökkenés hatására a hőlégballon a benne maradt egy utassal még magasabbra emelkedett, miközben lángolva égett, majd egy robbanást követően lezuhant.

A baleset következtében a hőlégballon utasa a helyszínen életét vesztette.

A bíróság a vádlottat halált okozó légi közlekedés veszélyeztetésének vétségében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év – végrehajtásában 4 évre felfüggesztett – fogházra ítélte és 7 évre eltiltotta a légi járművek vezetésétől. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosításért, a védelem pedig fellebbezésért jelentett be fellebbezést - számol be róla a duol.hu.