Felsőpáhoki tragédia: így fogtak össze a tűzkárosult családért - Videó!

Egy családi ház vált a tűz martalékává Zala vármegyében 2025. február 11-én kedden. A lángok olyan ütemben terjedtek, hogy végül mindent felemésztettek, így az ott élő család a felsőpáhoki tragédia miatt jó időre fedél nélkül maradt.

A felsőpáhoki tragédia során több épület is leégett Fotó: Pezzetta Umberto / ZAOL

A kedd délelőtt kitört tűz egy 50 négyzetméteres épületből indult, majd a szomszédos épületekre is átterjedt, míg végül a keszthelyi és a pacsai tűzoltóknak sikerült megfékezniük – tájékoztatta a Zala Vármegyei Hírportált Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Valamivel később a katasztrófavédelem azt is közölte, hogy a tűzoltók az oltási munkálatok során négy gázpalackot találtak, majd hoztak ki az épületekből, illetve egy felrobbant palack maradványait is eltávolították a helyszínről. A Zala vármegyei felsőpáhoki tragédia során szerencsére senki nem sérült meg, mivel a tűz idején senki nem tartózkodott az épületekben. Az egyik lakásban ugyanakkor öten éltek életvitelszerűen, így nekik most segítségre van szükségük.

A tűz miatt egy öttagú család otthona vált lakhatatlanná Fotó: Pezzetta Umberto / ZAOL

A helyi közösség egy emberként fogott össze szinte azonnal, hogy minél előbb támogatni tudják a tűzkárosult családot. A tárgyi adományok, valamint az élelmiszerek mellett adománygyűjtésbe is kezdtek, melyben magánszemélyek, civil szervezetek és Felsőpáhok Önkormányzata is részt vesz – számolt be róla a Zala Vármegyei Hírportál.

A tűz keletkezésének okát egyelőre nem lehet tudni, de a hatóságok vizsgálják az esetet. A család számára addig is minden segítség jól jön.