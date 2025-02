„Lehet, hogy a Tiszának nincs saját programja, de akik mögöttük állnak, azoknak nagyon is”

Dömötör Csaba - utalva a Tisza Párt Vissza Európába címmel megrendezett szombati rendezvényére - úgy fogalmazott: "emberemlékezet óta nem láttunk annyi Európai Néppárt-logót, mint a tegnapi tiszás rendezvényen". Nem is nagyon próbálták szőnyeg alá söpörni, hogy az egész Manfred Weberék politikai szponzorációja alatt fut - fogalmazott, hozzátéve:

Magyar Péter delegációvezetőjétől megtudtuk azt is, hogy nem érdemes most tőlük kormányprogramot várni, mert azt mások csinálják. Ez amúgy már nekünk is feltűnt

- írta.

Mit képvisel tehát a tegnapi nótát fizető Európai Néppárt? Mit akarnak Weberék?

- kérdezte Dömötör Csaba, aki kilenc pontban sorolta fel érveit.

1. Alapvető körülmény, hogy az Európai Néppárt a liberális és baloldali pártokkal lépett koalícióra a tavalyi választás után. Ebben nincs újdonság, sok éve ezt csinálják. Ezt írásos formában is rögzítették, annak ellenére, hogy a választási eredmények alapján az EPP egy jobboldali koalíció élére is állhatott volna. Ez aztán a képviselt politikában is szépen megmutatkozik.

2. Az Európai Néppárt a háborús politika fő motorja volt az elmúlt években. Fő felelősei annak, hogy Európa az elmúlt három évben 53 ezer milliárd (!) forintnak megfelelő összeget költött a háborúra. Legutóbb elfogadott állásfoglalásuk szerint minden európai országnak a GDP 0,25 százalékát kellene a háború katonai támogatására fordítani, ami esetünkben több száz milliárdos összeg.

Dömötör Csaba megjegyezte: "még az e heti plenárison is háborús héjaként szónokoltak, most pedig siránkoznak, amiért nem engedik őket oda a béketárgyalás asztalához". A Tisza teljesen belesimult ebbe, ami abból is látszik, hogy 1000 kilométerre a saját választóiktól ukrán zászlós pólókban mászkálnak (azzal a magyarázattal, hogy a néppárti kollégák osztották ki nekik) - tette hozzá.

3. Manfred Weberék hozták tető alá a migrációs paktumot. Ez egy kötelező elosztási rendszer, pont olyan, mint amit a hazai baloldal évekig tagadott. Tavaly fogadták el azzal, hogy ha egy ország nem hajlandó a programban részt venni, vaskos büntetést kell fizetnie. Vészhelyzet esetén a betelepítendők létszámkorlátja felülről nyitott. A paktum teljes körű végrehajtása szerepel az EPP 2025-ös írásos munkatervében is. Ennyit arról, hogy a Tisza nem támogatja a bevándorlást.