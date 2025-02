Bombariadó, lövöldözés, késelés – Ezt mondja a klinikai szakpszichológus az iskolai esetek hátteréről

A nyilvános kivégzést kilátásba helyező 15 éves fiú elmeállapotát, személyiségét egy budapesti nevelőintézményben vizsgálják és a büntetés kiszabásakor ez fontos szempont lehet. A másik esetben, az "én leszek a következő iskolai lövöldöző" kiírás szerzője pedig eleve azzal védekezett, hogy viccelt. Mindez persze nem menti fel a már fiatalkorú elkövetőket az alól, hogy viseljék cselekedetük következményeit.

Egyesek viccesnek találhatják, ha elérik, hogy bombariadó legyen, de a következményt viselniük kell (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Bombariadó: rossz vicc, ami sokba kerülhet

Kevesen tudják, de a bombariadó közveszéllyel fenyegetésnek minősül, ami alapesetben három, súlyosabb esetben pedig akár öt év börtönnel is büntethető. A Büntető törvénykönyv 338. §-a szerint ugyanis az, aki

a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a közveszéllyel fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.

Az a különbség a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés között, hogy míg a közveszély bekövetkezésével kapcsolatos tények híresztelése annak színhelyén történő elkövetést bünteti, a közveszéllyel fenyegetés a közveszély bekövetkezése előtt, azzal való fenyegetést üldözi.

A közveszéllyel fenyegetés elkövetési magatartása a valótlan tény állítása, híresztelése vagy látszat keltése, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget. Ezt a bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni, azaz az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy állítása valótlan. A bűncselekmény elkövetésének további feltétele, hogy az elkövető állítása alkalmas legyen a köznyugalom megzavarására.

Összességében tehát jobb, ha kétszer is meggondolod, mennyire vicces is az, ha „poénból” tűzriadót, bombariadót vagy bármi hasonlót rendeltetsz el egy intézményben, ahol ráadásul 18 év alattiak is vannak vagy lövöldözéssel, bűncselekmény elkövetésével fenyegetőzve keltesz félelmet másokban, többek közt gyerekekben is. Ez ugyanis egyáltalán nem vicces és nagyon súlyos árat fizet érte maga az elkövető is.