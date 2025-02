Nyilvános kivégzéssel fenyegetőzött a győri iskola diákja - készül a pszichiáteri szakvélemény

A nyomozás tart, tanúk kihallgatásával - ismerősök, osztálytársak, barátok - folytatjuk az eljárást. A letartóztatást egy hónapra rendelte el a bíróság, ugyanis fenn áll a bűnismétlés veszélye és feltehetően a fiatal fiú a bizonyítást is megnehezítené. A terrorcselekménnyel való fenyegetés bűntettéért 2-8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, mivel jelen ügy elkövetője 16. életévét még nem töltötte be, így a büntetése maximum 5 évig terjedhet