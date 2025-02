Országszerte 150 éttermet zár be az egyik legnépszerűbb gyorsétterem-hálózat

Mindazok, akik jártak már az Egyesült Államokban, tapasztalhatták, hogy a tengeren túl a gyorséttermezésnek egy új dimenziója nyílik ki. Míg ugyanis idehaza csupán néhány gyorsétterem-lánc futott be igazán, addig Amerikában sokkal több van, és hatalmas népszerűségnek örvendenek. A Taco Bell és Wendy's például olyan nevek, amelyekről még a legtöbb magyar is hallott, és epekednek azután, hogy egyszer kipróbálhassák ezeket a híres márkákat. Mindezek mellett azonban a Denny's is rendkívül híres és népszerű Amerikában, sajnos azonban most a lakosok nem kaptak jó híreket.

A Denny's ugyanis - amely Amerika egyik legnépszerűbb étterme - bejelentette, hogy 150 éttermet be kell zárnia, dacára annak, hogy nyereséges időszakot zárt. A szakértők szerint azonban nem kell aggódni, mert ez teljesen természetes a franchise-oknál: olykor bezárnak egy-két kisebb forgalommal bíró üzletet, hogy a nagyobbakra, jobban profitálók fejlesztésére tudjanak koncentrálni - írja a Mirror.