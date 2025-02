Az AI minden eddiginél vadabbat tett, nem fogsz hinni a szemednek – Videó

Az elmúlt néhány évben rohamosan fejlődik a mesterséges intelligencia, rövidítve M.I. (angolul: artificial intelligence, azaz A.I.). A programozók által kreált, mondhatni gondolkodni és fejlődni képes számítógépes rendszer most azonban már tényleg félelmetes. Nem is csoda, hiszen az AI már nemcsak képeket, hanem videókat is képes valósághűen hamisítani.

Minden eddiginél messzebbre ment az AI (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay

A közösségi oldalakat böngészve valószínűleg te is egyre több kamuprofillal találkozol. Ezek egy részét még csak nem is emberek, hanem a mesterséges intelligencia, vagyis az AI hozza létre. Mi van akkor, ha még arra sincs szükség, hogy valami számodra kellemetlen dolgot tegyél? Mi van akkor, ha az AI már arra is képes, hogy ilyet hozzon létre rólad, méghozzá úgy, hogy még az ismerőseid is el kell gondolkodjanak, valóban téged látnak-e? A főként Instagramon terjedő videón az látható, amint híres, befolyásos és nemzetközi szinten ismert személyek ölelgetik egymást. Vannak köztük celebek, színészek, zenészek, de politikusok is.

Az AI egyre többeket képes átverni

Kim Dzsongun észak-koreai vezető és Taylor Swift amerikai énekesnő-dalszerző meghitten bújnak össze. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Greta Thunberg svéd aktivista széles mosollyal karolják át egymást. Harry Styles, a One Direction énekese és Angela Merkel német politikus egymást ölelgeti.

Ott van még Boris Johnson brit politikus és Nicki Minaj trinidadi rapper, énekesnő párosa is, ami még mindig nem annyira szokatlan, mint Ferenc pápa és Kim Kardashian amerikai celeb párosa. Nem is beszélve Rihanna barbadosi énekesnő és Joe Biden, az USA 46. elnöknek meghitt és forró öleléséről.

Te miből tudod, hogy AI videóval van-e dolgod? Vajon akkor is észrevennéd, hogy kamu szaga van a dolognak, ha nem ennyire különböző és nem ennyire híres embereket látnál ilyen helyzetben? Nézd meg az alábbi videónkat és döntsd el te magad!