5 furcsa körülmény, ami a Huszti-ikrek ügyének megoldását lassítja

Henrietta és Eliza eltűnéséről már többször is beszámoltunk. A 32 éves Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én éjszakai sétára indultak a skóciai Aberdeen városában. A nőket a belvárosban egy biztonsági kamera is rögzítette. Ezután átsétáltak a Victoria hídon, majd a Dee folyó menti jeges sétányra tértek le és azóta senki sem látta őket. A vízből két holttestet emeltek ki, a gyanú szerint Huszti Eliza és Huszti Henrietta földi maradványait találták meg. A Huszti-ikrek rejtélyes esete a nyomozás előrehaladtával egyre furcsább részleteket tárt fel, és itt van most 5 tény, ami még több kérdést vet fel.

Az ikrek eltűnésével kapcsolatban az a legfurcsább, hogy szinte alig vették észre őket / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az ikrek eltűnésének részletei

Látogatás a hídnál, ahol utoljára látták őket

A térfigyelő kamerák felvételei azt mutatják, hogy a testvérek hátizsákot viselve öt percet töltöttek a gyalogösvényen és a Victoria-hídon, de nem találkoztak közben egy ismerőssel sem. A térfigyelő kamerák felvételei azt is mutatják, hogy a nővérek a Union Square bevásárlóközponton át, a városközponton keresztül visszamentek a Charlotte Street-i lakásukhoz-írja a Metro.

Azt mondták a főbérlőnek, hogy azonnal kiköltöznek

Henrietta mobiltelefonjáról január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor a Victoria-híd környékéről szöveges üzenetet küldtek a főbérlőnek, amelyben jelezték, hogy nem térnek vissza a lakásba. A telefon ezután lekapcsolódott a hálózatról, és azóta sem volt aktív. Másnap a nővérek személyes tárgyait a lakásban találták meg, és a főbérlő jelezte a rendőrségnek, hogy aggódik.

Utolsó telefonbeszélgetés a testvérrel

A nővérek testvére, József elmondta, hogy a kiköltözésről nem tájékoztatták a rokonaikat, többek között az eltűnésük előtti szombaton az édesanyjukkal folytatott telefonbeszélgetés során sem. József így emlékezett vissza:

"Írtak egy üzenetet a főbérlőjüknek, hogy azonnal fel akarják bontani a bérleti szerződésüket. Erről semmilyen információnk nem volt. Szóval ez furcsa, hogy a lányok nem mondtak erről semmit. Soha nem említettek semmilyen ilyen tervet."

A hirtelen eltűnés karaktidegen az ikrektől

Miután az egyhetes keresés sikertelenül zárult, David Howieson főfelügyelő a következőkre jutott:

"Megpróbálunk nyitottak maradni. Annyit tudunk, hogy a nővérek viselkedése azon a reggelen, amikor eltűntek, nagyon szokatlan volt. Nem igazán értjük, hogy miért hagyták el az otthonukat, és miért sétáltak el erre a területre meglehetősen egyenes vonalban, mielőtt a róluk készült felvételek kikerültek volna."

Kiabálás a sötétben

Az aberdeen-i folyó mellett élő szomszédok arról számoltak be, hogy a nővérek eltűnésének éjszakáján sikolyokat hallottak. Ez felvetette azt, hogy valaki bánthatta őket aznap este, de eltűnésüket nem bűnügyként kezeli a skót rendőrség. A lányok tettének okára még nem derült fény. Úgy tudni, hogy az ikrek rendezett körülmények között éltek Aberdeenben, ahol már több mint egy évtizedet eltöltöttek.