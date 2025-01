Újabb álhír, most a személyi igazolványokról

Ezeken kívül a felsorolásban szerepel még, hogy a magánútlevél, második magánútlevél kiállításáért 17 ezer forintot kell majd fizetni, ami a 12. életévét be nem töltött személy esetében 8500 forintra módosul. Emellett még a postai ajánlott kézbesítés díját is átterhelik a polgárokra, amely kétezer forint lesz okmányonként, ezt viszont elengedik abban az esetben, ha a csere oka gyártáshiba, tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy az igazolvány tárolóelemének nem működése.

A rendeletben azt is kikötötték, hogy a megfizetett díjak a Miniszterelnöki Kabinetiroda bevételeinek számítanak majd, amelyeket készpénzzel és kártyával is ki lehet egyenlíteni, kivéve a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél esetében, ahol ez a díj átutalással is rendezhető.