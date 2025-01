„Nézd Eszti néni, ez egy bomba” - az óvodásokat sem kímélte az országos bombariadó

Január 24-én a hazai tankerületek kétharmadában, egészen pontosan 273 budapesti és 19 vidéki iskolát kellett egyszerre kiüríteni bombariadó miatt. Az országos fenyegetés számos diákot megviselt, sokaknál jelentkezett szorongás, ágybavizelés, voltak olyanok, akik másnap nem tudtak iskolába menni, mert halálfélelmük volt. A Metropolnak ebben a témában még pszichológus is nyilatkozott, aki hangsúlyozta, hogy a gyermek megnyugtatása, a biztonságérzetünk megerősítése a legfontosabb. A Borsot megkereste egy óvónő, aki arról számolt be, hogy a legkisebbekre is hatása volt az országos bombariadónak.

Szó szerint kirajzolta magából egy ovis az országos bombariadót Fotó: Pixabay

Az ovisokat is elérte az országos bombariadó

Az országos bombariadó napján éppen beértem reggel a munkahelyemre, ahol a telefonomon láttam meg, hogy a kisfiam iskolája is érintett. Jeleztem, a kollégáimnak, hogy el kell mennem a gyermekemért, akik addig helyettesítettek. Az óvodai csoportban a gyerekek csak annyit érzékeltek, hogy sietve távoztam

- idézte fel a vele történteket az óvodapedagógus, akit nevezzünk Eszternek, és aki arról is beszámolt, hogy másnap január 25-én az óvodai csoportjában is tapasztalta az országos fenyegetés hatásait.

- Volt olyan gyermek, aki nem jött be, és a szüleik tudatták, hogy a nagytestvér olyan iskolába jár, amit érintett volt a fenyegetésben, ami miatt kisebb nagyon aggódott és nem bírta abbahagyni a sírást. Ám ennél megdöbbentőbb volt, amikor

a szomszédos csoportszobába át kellett mennem és az egyik kislány megkérdezte, hogy megint a bombák miatt mész el Eszter néni

- osztotta meg az óvodapedagógus, aki elmondta azt is, hogy az említett kislány nem sokkal később odalépett hozzá és a rajzát mutatta.

Azt mondta: nézd Eszti néni, ez egy bomba, ezt rajzoltam neked. Elsőre megdöbbentem, ám igazándiból ez azt jelenti, hogy az őt foglalkoztató gondolatkört, problémát egész egyszerűen kirajzolta magából

- zárta szavait az óvodapedagógus.