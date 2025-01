Újabb iskolai bombariadó: kiderült, ki fenyegetőzött robbantással

Csütörtökön, január 23-án reggel 273 budapesti és 19 vidéki iskolát kellett egyszerre kiüríteni bombariadó miatt: az országos fenyegetés rendkívül sok diákot megviselt lelkileg is, van, aki félelmében a szüleit hívta telefonon, más pánikrohamot kapott. A hatóságok terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett gyanúja miatt folytatnak nyomozást. A fenyegető e-mailek ukrán IP-címekről érkezhettek. Az egész ország aggódva figyelte az eseményeket. Még ugyanazon a napon, csütörtökön délután 17 órakor egy Békés vármegyei, vésztői általános iskolába is érkezett egy fenyegető e-mail arról, hogy ne legyen pénteken tanítás, mert különben az épület fel fog robbanni. Természetesen azonnal értesítették a rendőrséget, akik átvizsgálták az intézményt, amit kiüríteni szerencsére már nem kellett, hiszen már senki sem volt ott – írja a rendőrség közleménye nyomán a BEOL.hu.

A rendőrök átvizsgálták az iskolát a bombariadó miatt, robbanószerkezetet nem találtak Fotó: Gé

Az országos bombariadó adhatta az ötletet a tininek

A zsaruknak kezdettől fogva gyanús volt, hogy ennek a levélnek a nyelvezete jelentősen eltért a reggeli, országos fenyegetések leveleitől. Nem véletlenül: ezt ugyanis egy kamaszfiú írta (alighanem az aznapi eseményeken "felbátorodva"), akit másnap be is azonosítottak, és el is fogtak a rendőrök. A 15 éves Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei diák elárulta: egy lányismerőse jár a vésztői iskolába, előtte akart felvágni, "nagyfiúnak látszani" a bombariadóval, de azóta megbánta a tettét.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást ellene és őrizetbe vette.

Az országos bombariadó ügyében jelenleg is folyik a nyomozás. Azon levelek küldője továbbra sem ismert...