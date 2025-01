„Felhívtam a szüleimet, mert nagyon féltem” – Ezt mesélték a gyerekek a csütörtöki bombariadóról

292 intézményben, 273 budapesti és 19 vidéki iskolában volt egyszerre bombariadó január 23-án, csütörtök reggel, miután egy ismeretlen személy a kora reggeli órákban egy fenyegető levelet küldött. A helyzet komoly problémát okozott a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, nyilvánvaló, hogy aki a fenyegetést küldte, az megzavarta a közrendet, közveszéllyel fenyegetett. A szülők jobban megijedtek, mint a gyerekek, de azért a diákok sem mind viselték jól a váratlan fenyegetést.

Bombariadó volt január 23-án, ezért a gyermekek elhagyták az intézményeket Fotó: NAGY NORBERT

Bombariadó az iskolákban

A bombariadó-sorozat, amelyhez hasonlóra még hazánkban nem volt példa, alaposan felforgatta a napot. A szülők és a gyermekek szempontja természetesen ilyenkor más. A szülők többnyire otthon vagy a munkahelyükön olvasták a híreket, ami – még ha a gyerekük iskolája nem is volt érintett – felzaklatta őket. Amint az egyik szülő később fogalmazott: "A legaljasabb dolog a gyerekeinket fenyegetni". A diákokban a bombariadó először ambivalens érzéseket keltett, hiszen sokan természetesen örültek annak, hogy elmaradt a számonkérés, felelés, matek témazáró, de voltak, akiket szintén megrémített a helyzet, főleg miután kiderült, hogy nem egy diákcsínyről, egy iskoláról van szó, hanem rengeteg intézményt érintő fenyegetésről. Nem vitás, ez a helyzet komoly hatással volt a diákokra nézve is. Több szülő arról számolt be lapunknak, hogy még az esti lefekvéskor is azt kérdezgette a gyermeke, miért történt ez és biztosan mehet-e pénteken iskolába.

A gyermekek reakciói

A közösségi médiában megtalálhatók olyan tanulók hozzászólásai, akiket nem félemlített meg a vészhelyzet, de sajnos az ellenkezőjére is van példa.

Nálunk is volt bombariadó, és nekem fel is kellett hívnom a szüleimet, hogy vigyenek haza, mert nagyon féltem

– írta egy 13 éves fiú, aki hozzátette, hogy éppen a szünetben fociztak, amikor bejelentették a bombariadót.

„Nálunk is volt, de nem kívánom senkinek. De legalább holnap nincs suli!” – mesélte Áron, akinek az iskolájában péntekre még tanítási szünetet rendelt el az igazgató.

Nálunk nem volt riadó, de ahogy meghallottuk ezeket a fenyegetéseket, szinte azonnal mondták a tanárok, hogy haladéktalanul menjünk haza!

– árulta el egy lány.