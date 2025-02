Orbán Viktor: El a kezekkel a nyugdíjaktól és a 13.havi nyugdíjtól!

A német lázadásról

A német gazdaság már második éve recesszióban van. Ennek kapcsán megjegyezte Orbán Viktor, hogy óvatosan nyilatkozik róluk, mégis csak uniós tagország és nagyot tud csapni a német medve. Viszont az tény, hogy nem véletlenül lesznek ott előrehozott választások.

Brüsszel teszi tönkre Németországot

– szögezte le.

Brüsszel ugyanis az autógyártók védelme érdekében büntetővámokat vezetett be a kínai autókkal szemben, de ezeket a szankciókat a német autógyártók ellenezték, és most ezek miatt perlik Brüsszelt.

Ennek itthon is van hatása, de több lépéssel sikerült ezeket kiküszöbölni. A brüsszeli zöld átmenet alapvetően jó ötlet volt, de az üzleti élet szereplőivel szembe ment, ha pedig a nagy államok nem szerzik vissza a szuverenitásukat Európában, akkor nem lehet nagy jövőt jósolni ezeknek a gazdaságoknak.

Most a németek a migráció ügyében elkezdtek lázadni, és azt csinálják a migráció esetében, amit Magyarország – ismertette Orbán Viktor. Várható, hogy a németek idővel fellázadnak a gazdaságban is. A Magyarországon előállított termékek jelentős része Nyugatra megy, de nem lehet egy lábon állni, és nem is kell a nyugati kapcsolatokat felszámolni, de nyitni kell a világ erősödő régiói felé is.

Ebben az esetben vége lesz a szankcióknak

Orbán Viktor rémhírnek nevezte, hogy a Barátság kőolajvezetéket támadás érte. A szankciókról azt mondta, hogy az európaiak szerint azokat folytatni kell az ukránok győzelme érdekében.

Az amerikai külügyminiszter pedig azt nyilatkozta, hogy tisztességtelen volt azt állítani, hogy az ukránok a háborút megnyerhetik, és a béke érdekében vezetnének be szankciókat.

A magyar érdek, hogy vissza kell szereznünk az évi 6,5 milliárd eurót - tette hozzá. Soha nem támogattuk a szankciókat, de 26 tagállammal szemben nem tudunk fellépni, mert az Unió tagjai akarunk maradni - tette hozzá. Most kénytelenek voltunk megmondani, hogy a gázszállítások leállításával veszélybe került az ellátásunk, és ezért ki kellett küzdenünk azokat a garanciákat, hogy a szankciók nem veszélyeztethetik a hazai energiabiztonságot - mondta a kormányfő.

Megkaptuk a garanciákat, és bennem is felmerül, hogy be fogják-e tartani, de szankciókról félévente kell dönteni, és ha nem tartja be a Bizottság ezt a megállapodást, akkor a szankcióknak vége lesz.

Gyermekek védelme

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt is bíróság elé került Magyarország, és ebben ellenzékiek is benne vannak. Mindezzel párhuzamosan az eddig megkapott 12,5 milliárd euró miatt is perlik Magyarországot, és ezt a pénzt visszakérnék. Ezt az indítványt a magyar ellenzéki pártok is támogatják az Európai Parlametben - tette hozzá.

Van egy 7-8 pontból álló lista, amivel Brüsszelben támadnak minket.

Itt nézheted végig a kormányfő rádióinterjúját: