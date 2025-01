"Halottkereső kutyát is bevetettünk" – újabb részletek derültek ki a monori gyilkosságról

Ahogy arról lapunk korábban hírt adott, 2024. január 11-én, csütörtökön kezdték eltűntként keresni a 69 éves monori Évát. A rendőrségre Zs. Ádám tett bejelentést anyja eltűnéséről. Az asszonyt kétségbeesve kereste lánya, Melinda is, aki annak idején lapunknak is nyilatkozott az esetről. Csak most, egy évvel később derült ki, hogy Éva gyilkosság áldozata lett, a tettes pedig nem más, mint saját fia: Zs. Ádám. A monori gyilkosság az egész országot megrázta.

Éva, a monori gyilkosság áldozata Fotó: Facebook

A 36 éves Zs. Ádám 2024 január 12-én azzal ment be a helyi rendőrkapitányságra, hogy 69 éves édesanyja előző nap ismeretlen helyre távozott a közös otthonukból, és azóta nem lehet tudni a hollétéről. A férfi vallomásában az is szerepelt, hogy az alkoholproblémákkal küzdő anyja eltűnése reggelén arra kérte, hogy vásároljon neki italt. Állítása szerint erre ő nemet mondott, elment otthonról, és amikor hazatért, már nem találta otthon az anyját. Az asszony fotója elárasztotta a közösségi oldalakat. Így bukkant rá februárban Kapás Attila eltűntkereső is, aki Monorhoz közel él, így nem is volt kérdés: azonnal felajánlotta segítségét Ádámnak. Nagyon rossz időjárás volt ekkor, ám Attilát ez sem tántorította vissza.

A havazás megnehezítette a dolgunkat. Először a társammal úgy döntöttünk, hogy elhalasztjuk a keresést. Közben hosszas töprengés után azt javasoltam, hogy mégis menjünk, mert havas esőt jósoltak és sokkal rosszabbak lesznek később az esélyek. Misi barátom előbb odaért a találkozási helyre, de ahogy jött, úgy családi okok miatt el is kellett mennie. Én pedig úgy döntöttem, ha már itt vagyok és dolgoztam az ügyön, családdal értekeztem, térképeket nyomtattam és elemeztem, egyedül is nekivágok

– számolt be lapunknak az eltűntkereső, aki a hatóság munkáját is segítette.

Egyedül indult el, hogy átpásztázza a környéket, de sajnos eredménytelenül. Nem adta fel, háromszor is az asszony keresésére indult. Később Szolnokról is kapott segítséget: Turi László felajánlotta, hogy könnyűrepülővel is átfésüli a terepet. Attila elárulta: az elején Ádám, az eltűnt asszony fia nagyon készséges volt, a házba is beengedte, ahol az "eltűnés" részleteibe is beavatta őt. Nem gondolta volna, hogy képes ilyesmire, mint ami kiderült. Ádám Attilának is elmondta: édesanyja előszeretettel fogyasztott alkoholt.