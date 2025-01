"Igazi hős" - saját élete árán mentett meg 148 embert egy 21 éves

Kevesen nem hallottak a 2018-as indonéz földrengés okozta cunamiról, ami egyebek között a Paluban található Mutiara Sis Al Jufri repteret is érintette úgy, hogy csupán egy perccel a 7.5 magnitúdójú földrengés előtt szállt fel ott egy gép 148 fővel a fedélzetén. Mindezt csak azért, mert a pilóta érezte belül, baj van, és a "hangok" azt mondták a fejében, gyorsabban kell felszállnia a tervezettnél. Ebben segítségére egy légiforgalmi irányító, a 21 éves Anthonius Gunawan Agung volt. Őt a pilóta, Ricosetta Mafella később a védőangyalának nevezte azok után, hogy Agung az életét kockáztatva hátramaradt az irányító toronyban csak azért, hogy segítsen neki elrepülni a katasztrófa elől.

Angung ugyanis sajnos úgy vesztette az életét, hogy utolsó szavait a pilótának intézte, ezzel hőstettet végrehajtva:

Batik 6321-es járat, felszállás engedélyezve

- közölte úgy, hogy egyedül volt már az épületben, miután minden kollégája elmenekült onnan, amint a falak repedezni kezdtek körülöttük. Ő azonban azt akarta, hogy a 148 utassal rendelkező Batik felszálljon, mielőtt még több életet követelne a katasztrófa. Ezt követően pedig hiába próbált már meg elmenekülni a vészkijáraton, nem sikerült neki. Ki kellett ugrania a negyedikről, aminek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt sérüléseibe.

A pilóta egyértelműen hősként tekint rá, miután felszállást követően nem sokkal látta is a cunami hatalmas hullámait. Arról nem is beszélve, hogy később, landolását követően megtudta, Agungot kérlelték, hogy ő is hagyja hátra a légiforgalmi irányító tornyot – írja a LadBible.