Időjárás: a hideg búcsúzik, a fejfájás érkezik

A kedden érkezett melegfront kellemetlen hatásait még szerdán is érezhetőek, de jó hírünk is van, mert hamarosan nem kell tovább fagyoskodnod, hiszen az időjárás barátságosabbra fordul, mert a hőmérséklet melegszik, ám ennek meglesznek az árnyoldalai is.

Egy melegfront miatt változhat hamarosan az időjárás / Fotó: Köpönyeg

A szerda utáni folytatásban drasztikus változás fog bekövetkezni

- hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint a szerdai, valamint a csütörtöki nap egy részének túlélése után némiképp javulhat a helyzet. A szakember arról is beszélt, hogy a minimálisan magasabb hőmérsékletet szinte meg sem érezzük. Nem is beszélve arról, hogy a napok óta tartó hatások olyan mértékűek, hogy a fiatal, egészséges emberek szervezetét is megviselik. Nem csoda, ha az időjárás változásaira érzékenyek szinte borzalmakat kell, hogy átéljenek.

A fejfájás és a migrén csupán két alapvető probléma

- jegyezte meg a meteogyógyász.

A szakember, aki a hangulatod romlása és az immunrendszered legyengülése mellett több panaszra is felhívta a figyelmet.

Továbbra is fennállhat ugyanis az erős vérnyomás-ingadozás, az infarktus és a sztrók veszélye, a légzési nehézség, a szívelégtelenség, a mellkasi diszkomfort érzet, a rosszullét, a bizonytalanságérzet, a szédülés, a mentális állapot romlása, a feszültség, a romló teljesítmény, valamint az ízületi és görcsös panaszok. A jó hír ugyanakkor az, hogy nemsokára mindennek vége, mert változik az időjárás, ami nemcsak a hőmérséklet emelkedésével jár majd.

Ilyen időjárást hoz a csütörtök

A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön a Dunántúlon és délen a megélénkülő, megerősödő déli-délnyugati szél hatására egyre többfelé felszakad az úgynevezett hidegpárna, főként a Dunántúlon naposabb időszakok is lehetnek. Az ország északi-északkeleti harmadán azonban még gyenge marad a légmozgás, így továbbra is szürke, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van kilátás. Csapadék reggel és délelőtt főként a Dunától keletre várható, az eső mellett északon-északkeleten ónos esőre, kezdetben néhol havazásra is számítani kell. Délutántól délen is többfelé eleredhet az eső. A csúcshőmérséklet az ország északi-északkeleti harmadán 0 és 5, máshol 6 és 14 fok között alakul, a Dunántúlon mérhetünk 10 fok fölötti maximumokat. Ezek alapján pedig már nem sokáig kell kibírnod.