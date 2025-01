Dráma Budapesten: holtan esett össze egy férfi, egy iskolás próbálta megmenteni

Szinte pillanatok alatt megtörténhet a baj, még akkor is, ha nem számítasz rá. Ezt támasztja alá az a január 9-ei eset is, ami Budapest XII. kerületében, a Lóitató tér közelében esett meg, ahol rosszul lett egy férfi, aki ezt követően holtan esett össze. Többen is segíteni próbáltak neki, mialatt a mentők a helyszínre érkeztek.

A Bors úgy tudja, hogy a férfi 2025. január 9-én először leparkolt autójával, kiszállt, becsukta az ajtót, majd abban a pillanatban, amikor elindult volna, olyan mértékben rosszul lett, hogy összeesett. Az egyik közeli iskolából éppen a buszmegálló felé tartó fiatal szinte azonnal kiszúrta, hogy baj van. Egy szemtanú állítása szerint, amint meglátta, hogy mi történik, a buszmegálló helyett a férfi felé vette az irányt.

A gyerek azonnal kihívta a mentőket

- fogalmazott egy szemtanú, aki a távolból figyelte az eseményeket.

Miközben a gyermek a mentőket hívta, több járókelő is megállt, látván, hogy nagy baj van. Az egyikük szerencsére egy orvos volt, aki azonnal megkezdte a férfi ellátását.

A közeli iskolából, ahonnan valószínűleg a gyermek hazafelé sietett, egy defibrillátort is vittek.

Ekkor már többen a földön fekvő, magatehetetlen férfi közelében voltak és nézték, hogy mi történik. Nem sokkal ez után a mentők is megérkeztek a helyszínre, akik azonnal átvették az idős férfi ellátását az orvostól. Sajnos hiába küzdöttek hosszú percekig az életéért, már nem tudták megmenteni, annak ellenére, hogy minden előjel nélkül csuklott össze, miután kiszállt autójából.

Nem sokkal később járt arra a férjem, ő több mentőst, valamint rendőröket és egy letakart testet látott

- osztotta meg egy közelben lakó nő. A történtek után pillanatokkal az egyik Facebook-csoportban is arról kérdezték egymást a kerületiek, hogy látott-e valaki, valamit. Egy dologban azonban mindannyian egyetértettek: őszinte részvétüket fejezték ki a számukra ismeretlen férfi hozzátartozói számára.

Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszuk megérkezik, frissítjük vele a cikkünket.