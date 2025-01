Titokzatos fények jelentek meg az égen: úgy mozogtak, hogy még a szemtanúnak is tátva maradt a szája

Egy devoni nőnek elállt a lélegzete, miután megörökítette, amint furcsa jelenség játszódik le az égen: a fények olyan módon mozogtak, amit még soha nem látott.

Furcsa jelenségre lett figyelmes egy nő / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Denise Bettey épp egy clearbrooki parkolóban volt, amikor több rejtélyes fényt is észrevett a magasban. Ahogy beszállt az autójába, három fény ragadta meg a tekintetét, ami arra késztette, hogy elővegye a telefonját, és elkezdje rögzíteni a bizarr látványt, ahogy az idegenszerűnek tűnő tárgyak a távoli dombok felett megjelentek. Elmesélte, hogy a fények közül kettő elrejtőzött a felhők között, amint elkezdte a videózást, hogy aztán pillanatokkal később újra megjelenjenek.

Ma reggel Clearbrooknál láttam ezeket a repülő tárgyakat megjelenni és eltűnni az égen. Valahol a Sheepstor és a Cadover Way között lehetett

- mesélte a nő.

Ez a hátborzongató találkozás egy másik család múlt havi közeli megfigyelése után történt a cornwalli Torpointban. Charlotte Helyer leírta, hogy szemtanúja volt egy „nagyon furcsa fénysorozatnak”, amely a családi háza közelében történt.

− Aztán úgy tűnt, hogy két fehér fénygömbbé válnak, amelyek mérföldekre elúsztak a távolba. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy mik lehetnek. Túl fényesek ahhoz, hogy drónok legyenek, és az, ahogyan a távolba lebegtek, azt jelenti, hogy bármilyen drónvezérlővel nem lett volna elérhető (nem is tértek vissza). Emellett teljesen csendesek voltak, és nem mozogtak úgy, mint bármi, amit felismertem - írta le a látottakat Charlotte.

Ez a leleplezés nem sokkal azután történt, hogy hamarosan egy szigorúan titkos UFO-dokumentumfilm kerül a mozikba, amely az emberiség által ismert „legnagyobb felfedezést” fogja leleplezni. A The Age of the Disclosure (A leleplezés kora) megdöbbentő interjúkat tartalmaz 34 veteránnal, akik az amerikai kormányzat, a hadsereg és a hírszerzés legmagasabb szintjein dolgoznak, és akik mindannyian első kézből tudnak részleteket mondani a rejtélyes, égen történő jelenségekről - számol be róla a Daily Star.