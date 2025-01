"Már megkezdtem a saját temetésem szervezését is – végül 8 szervemet vették ki"

Ritka, ám annál kegyetlenebb tumort fedeztek fel egy fiatal, életvidám nő szervezetében. A nő biztos volt benne, hogy elérkezett a vég a számára, és a szakemberek már semmit sem tehetnek érte. A rák elleni harcban nyolc szervét távolították el, ő pedig már elkezdte megszervezni a saját temetését. Mindez két évvel ezelőtt volt. Most karácsonykor olyan hírt kapott, amire korábban nem is számított: teljesen gyógyultnak nyilvánították, nincs több rákos sejt a szervezetében.

A legnagyszerűbb karácsonyi ajándék volt, amit kaphattam, hogy azt mondták: nincs nyoma a szervezetemben a kórnak

– jelentette ki a 39 éves, brit Faye Louise.

Faye Louise-t ritka, ám annál kegyetlenebb rák támadta meg Fotó: YouTube

A volt modell féregnyúlványában jelent meg a rák egy ritka formája, ami kétmillió emberből csupán egyet érint. Sajnos azonban amilyen ritka, olyan agresszív is. Épp ezért kellett olyan szélsőséges beavatkozásokat is elvégezni, mint a szervei eltávolítása: Faye-nek kivették a méhét, a féregnyúlványát, a petefészkét, a kis- és nagy csepleszét (azaz a hashártya gyomorhoz menő lemezeit), az epehólyagját, a petevezetékét és a mája egy részét is. Faye kezelését nehezítette, hogy sokáig észre sem vették, hogy a rák ott burjánzik a szervezetében: egész konkrétan öt éven keresztül maradt észrevétlen a tumor.

Ez nem a megszokott rák, hogy hányingered van, beteg vagy, hogy érzed, hogy nem vagy jól. Semmi ilyen nem volt velem

– mesélte, hozzátéve: egy cisztát nézetett meg, és egy rákdiagnózissal tért haza a kórházból. Mindez érthetően sokkolta.

Faye elárulta: nem hitte, hogy túléli a műtétet, mely során a szerveit (és vele együtt a rákos sejteket) eltávolították. Olyannyira biztos volt benne, hogy meghal, hogy a temetését is elkezdte megszervezni. Végül túlélte, ugyanakkor még koránt sem volt túl a nehezén. Amikor kitolták a műtőből, 10 kilóval volt könnyebb.

– Egy csontváz voltam. Amikor felébresztettek a műtét után, úgy voltam, hogy "Ó, hát akkor itt vagyok"!

Faye végül nem csak túlélte a műtétet, de teljesen fel is épült, karácsonykor pedig megkapta a várva várt eredményt: meggyógyult.