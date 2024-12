"Sosem kértek bocsánatot" - Szívszorító pillanatok a bíróságon: ezt mondta a Borsnak a várpalotai baleset áldozatának édesanyja

Lehajtott fejjel, könnyes szemmel, de elszántan és pólóján lánya arcképével lépett be a Veszprémi Járásbíróság épületébe Sujbertné Margit, aki tavaly márciusban a várpalotai balesetben vesztette el akkor 23 éves, imádott lányát, Sujbert Melániát. A szörnyű balesetről a Bors is írt: az ittas állapotban lévő K. Kristóf és a mellette ülő barátja, H. László Ősi és Várpalota között száguldott neki egy fának a kocsijával. Bár a két férfi szinte sértetlenül megúszta a történteket, a hátul utazó Meli kirepült a kocsiból.

A várpalotai balesetben megsérült Melit letagadta a két férfi. Margit igazságot akar tragikus sorsú lányának. Meli arcával a pólóján érkezett a tárgyalásra Fotó: Markovics Gábor

Várpalotai baleset: letagadták, hogy Meli is velük volt

Meli nem véletlenül szállt be a kocsiba: aznap betegeskedett, így egy közeli pizzabárból minél hamarabb akart hazajutni. Ekkor ajánlotta fel a két férfi, hogy hazaviszik. Azonban nem hajtottak le Meliék háza felé, hanem továbbszáguldottak - egyenesen a halálba vitték Melit.

A két fiatal férfi ezután viszont borzalmas dolgot tett: letagadták, hogy Meli akkor velük volt, és sem a segítségükre siető két autósnak, sem később a mentőknek, a rendőröknek vagy a tűzoltóknak sem árulták el, hogy az autóban egy harmadik személy is utazott.

A haldokló Melire végül egy tűzoltó bukkant csak rá, amikor bekapcsolta a reflektort.

A fiúk súlyos tettükért most bíróság elé álltak, a tárgyaláson pedig a tanúkat is meghallgatták, akik elmondták: a fiúk már induláskor részegek voltak. A segítségükre megálló autósok is hozzátették, hogy a két férfi határozottan kijelentette nekik: ők jól vannak, más nem volt az autóban:

- Beszéltünk a srácokkal, mondták, hogy nincs semmi, nem kell semmi, menjünk el

- mondta egyikük. A másik autósra már agresszívebben szóltak rá:

Ellenszenvesek voltak, úgy tettek, mintha nem történt volna semmi, cigizgettek. Minden tele volt törmelékkel, földdel, de ránk szóltak, hogy húzzunk el, ne hívjunk rendőrt, ne akarjunk magunknak gondot

- mondta a tanú.

Meli sugárzó, boldog és vidám nő volt, aki előtt ott állt az élet Fotó: beküldött fotó

Példaértékű ítéletet vár az anya

Margit végighallgatta a tárgyalást. Mint mondta, lélekben erős, akár egy templom:

Erősítem magam ezzel, hogy már látom az alagút végét. Kiderült, hogy letagadták Melit és nem akartak segítséget nyújtani a kislánynak

- szögezte le Sujbertné Margit, Melánia édesanyja. Szeretné, ha az ítélet példaértékű lenne, hogy más lánnyal ne történhessen meg az, ami Melivel. Szeretné, ha nem csupán 6-8 évet érne szeretett lánya élete:

A párommal mi életfogytiglanira lettünk ítélve, miután Melit elvették tőlünk. Ő lett volna a jövőnk, a reményünk. Amíg élünk, ezzel kell szembenéznünk, és ez a szenvedés kísér majd minket végig már

- mondta könnyes szemmel Margit.

Hozzátette: lánya már alig várta, hogy maga is édesanya lehessen, megvette az első pár babacipőt is leendő gyermekének. Ezt az anya a mai napig féltve őrzi:

- Mai napig megvan az a kiscipő. Ha kislány lett volna, Éduának hívták volna - mondta az összetört édesanya. Azóta megszületett Meli unokaöccse, a kis Eliot, akinek nagyon sokat mesélt a büszke nagymama a nagynénjéről, Meliről: