"Onnantól rettegtem aludni" – egy nappal karácsony után támadta meg a kegyetlen betegség a fitt édesapát

Egyik pillanatról a másikra vett 180 fokos fordulatot egy korábban teljesen fitt, rendszeresen, heti több alkalommal is edzőterembe járó édesapa élete. Karácsony előtt még élte az életét, egy nappal karácsony után viszont már az életéért küzdöttek. Mindez épp egy évvel ezelőtt történt, a férfi azonban még ma is retteg. Néha azt kérdezi magától: talán ma lesz, hogy a szívem végleg leáll? Az angliai Sheffieldben élő, 48 éves Kristian Moors 2023. december 27-én pokoli fájdalomra ébredt, mely alapvetőben a vállába és a hátába sugárzott ki.

Ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit valaha átéltem, és nem akart véget érni. Hánytam is, annyira fájdalmas volt

– mesélte a The Sun oldalának. Párja, Sally azonnal tárcsázta a mentőket, akik elmondtál: alighanem a férfinak szívinfarktusa van. Valóban az is volt neki. Amire a mentők kiértek, elvesztette az eszméletét. Megkezdték az újraélesztést. A kórházban kiderült: a szívrohamot artériaelzáródás okozta, a férfinak ugyanis magas volt a koleszterinszintje. Megműtötték: két söntöt ültettek be, hogy biztosítsák a szíve vérellátását. Korábban soha nem voltak sem szív-, sem keringésrendszeri problémái, és a koleszterinszintjéről sem tudott. Végül majdnem az életével fizetett. Szerencsére a dokik megmentették. Hosszas fizikai rehabilitáció követett, Kristian azonban nem testileg, sokkal inkább lelkileg viselte meg, sőt készítette ki az állapota.

Rettegtem aludni

– magyarázta, hozzátéve: amire hazaengedték a kórházból, a párja átrendezte a hálószobát, kidobta a korábbi ágyneműket, sőt, még azt a ruhát is, ami akkor rajta volt, hogy semmi se emlékeztesse a traumára.

– Törékenynek éreztem magam és sérülékenynek. Nem tudtam elaludni, és alkalmanként még most sem tudom, mert rettegek, hogy nem ébredek fel. A tudat, hogy a szívem bármikor leállhat, rettenetes volt. Előfordult, hogy a zuhany alatt sírtam. Miért én? Úgy éreztem, ez számomra az utolsó fejezet – idézte fel a szívinfarktus utáni, legnehezebb időket. Azóta egy év telt el, és mind fizikálisan, mind pszichésen jobban van, ugyanakkor a tavaly karácsony után történtek kétségtelenül örökre nyomot hagytak az egygyermekes édesapán. Nem véletlenül: a szívinfarktus az egyik leggyakoribb halálozási ok világszerte, a halálozási rátája pedig rendkívül magas.