Kezdődik a nagyböjt, a séf-pap segít, hogy könnyű legyen - böjti receptekkel!

Február 14-én, hamvazószerdán kezdődik a húsvétot megelőző, 40 napos nagyböjt a katolikus vallásban. A nagyböjt szabálya szerint a 14 év felettiek ezen a napon és nagypénteken csak háromszor étkezhetnek, és mindössze egyszer lakhatnak jól, illetve tartózkodniuk kell a húsételektől. A hústilalom nagypéntekig minden pénteken érvényben van. Paskó Csabát, a stuttgarti szakácsolimpiáról bronzéremmel hazatért kelebiai plébánost kérdeztük a böjtről.

Paskó atya szerint a böjt lényege az önfegyelem. Fotó: Olvasói

"A katolikus ember számára a II. vatikáni zsinat (1962-65) előtt a böjt mást jelentett, mint manapság. Az európai ember óriási fejlődésen ment át. A nagyszüleim korosztálya jobb esetben négy elemivel rendelkezett vagy még annyit sem végzett, és sok ember tanyán vagy kistelepülésen élt. Az egyház is egyszerűbb nyelven szólt az emberekhez. A híveket a lemondásra bátorította, és az érthetőség kedvéért megfogalmazta, hogy a melegvérű állatok húsát nem szabad fogyasztani"

– magyarázta a katolikus pap és hozzátette: a mai ember általános műveltsége átfogóbb, ezért a böjt lényegét is szélesebben lehet értelmezni.

"A 40 napos visszafogottság nem elsősorban a húsról való lemondásról, hanem inkább az önismeretről és az önkontroll gyakorlásáról szól. Fontos, hogy az ember képes legyen a sorsát a saját kezébe venni. A gyenge pontjai mindannyiunknak megvannak: az egyik a cigarettát teszi le nehezen, mások a pletykálkodást nem szívesen mellőzik. Lehet ezzel kapcsolatos önuralmat gyakorolni. Léteznek emberek, akik tudják, hogy cukorbetegek, mégis sok süteményt fogyasztanak, más pedig a magas vérnyomása ellenére kóstolás nélkül agyonsózza a levest"

– mondta Paskó atya, aki konyhafőnökként is tevékenykedik.

"Fontos, hogy ne a farok csóválja a kutyát! Akkor lehetünk igazán szabadok, ha nem a gyengéink irányítják az életünket! A cigarettáról úgy tudtam leszokni, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat alkalmával elhatároztam: 40 napig nem gyújtok rá. Ezt sikerült is betartanom. A következő évben ezt megismételtem, de húsvétkor elővettem a cigarettát. Akkor szólt rám valaki, hogy ha már eddig kibírtam, tegyem le a cigarettát véglegesen"

– mesélte a séf-pap.

A séf-pap jól boldogul a húsmentes ételekkel is. Fotó: Olvasói

Paskó atya hangsúlyozta: egy vegetáriánusnak a hústilalom betartása egyáltalán nem jelent kihívást, de ők lemondhatnak valami másról. Megfogadhatják például azt, hogy péntekenként csak egyszer laknak jól.

A népszerű pap mindezek után egy kedves történtet is elmesélt:

"Egy fiatal nő apácának szeretett volna menni. Jelentkezett is novíciának, vagyis szerzetesnövendéknek. Előre közölték vele, hogy a kolostori életben mindenről le kell majd mondania. Ennek ellenére bevonult, vitte magával a könyveit, gyermek- illetve ifjúkora legkedvesebb tárgyait. Ezeket fokozatosan elvették tőle, de amikor az elöljárója a kedvenc gumicicáját kérte, a nővér közölte, hogy ha attól is meg kell válnia, inkább lemond a szerzeteséletről. Nem is várta meg az örök fogadalmat"

Mindannyiunknak megvan a maga gumicicája

– fejezte be Csaba atya.

Paskó Csaba böjti receptjei BÖJTI PARASZTLEVES A böjtöt a parasztember mindig komolyan vette. Böjtölt Istennek felajánlott okokból, böjtölt, mert tudta, hogy az egészségére is jó hatással van, de böjtölt, mert tudta, hogy az ünnep fokozásához, kiteljesítéséhez visszafogottnak kell lenni, hogy teljesebb, grandiózusabb legyen maga az ünnep! Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 2 szál sárgarépa, 2 szál fehérrépa, fél fej káposzta, mángoldlevelek, sóskalevél, kakukkfű, babérlevél, lestyán, 1 db nagyobb krumpli, 1 nagyobb húsos paprika. Elkészítése: A vöröshagymát és a felkockázott sárgarépát és fehérrépát, a felszeletelt édeskáposztát megdinszteljük olajon, majd hozzáadjuk a felkockázott krumplit, paradicsomot és felengedjük vízzel, hogy ellepje a zöldségeket. Ezután sózzuk és borsozzuk. Télen használhatunk a spájzból télire eltett paradicsomlevet, majd adunk hozzá szárított lestyánt, kakukkfüvet és egy-két babérlevelet . Én ilyenkor egy-két pohár fehérbort is öntök a leveshez, ami tovább fogja gazdagítani és mélyíteni az ízeket. Nagyon lassú tűzön 15-20 percig főzzük. Amikor a gyökérzöldségek puhulni kezdenek, a megmosott mángold-, spenót-, sóska-, medvehagymaleveleket felcsíkozom és hozzáadom a levesünkhöz. Főtt tarhonyát kínálok hozzá. Én olaszosan sok érlelt sajtot reszelek a tányér aljára és úgy szedem a gazdag zöldséglevest a tányéromba. PIROS BÁRSONY - CÉKLAKRÉMLEVES Szeretem a cékla színét, az ízével pedig mára teljesen megbarátkoztam. Igyekszem sok formájában felhasználni ezt az izgalmas gyökérzöldséget és megszerettetni az emberekkel. Nagyon egészséges és sok módon fogyasztható. Hozzávalók: 50 dkg cékla, 1 db nagyobb savanykás alma, 1 kisebb fel vöröshagyma, 1 dl zöldség alaplé (nem böjtös időben húsalaplé), 1 ek tejföl, csipet cukor, só, fehérbors, fűszernövények. Elkészítése: Fóliát szakítunk és beletesszük az alaposan megmosott céklát. Megsózzuk, friss kakukkfüvet, egy kisebb rozmaringágat, borsot csomagolunk a cékla mellé és 40 percig sütjük sütőben 160 C fokon. Ezután a céklát megtisztítjuk és lereszeljük. A hagymát apróra vágjuk, egy fej fokhagymával forró olajon megfuttatjuk, ehhez hozzáadjuk a megtisztított és felkockázott almát, majd a végén hozzáadjuk a lereszelt céklát. Pár percig dinszteljük, majd zöldég alaplével felöntjük. Forrásig melegítjük, sózzuk, borsozzuk. Ekkor botmixerrel vagy turmixgéppel krémesítjük. Egy sűrű szitán leszűrjük, hogy az állaga minél homogénebb legyen. Egy nagy kanál tejfölt adunk hozzá, azt elkeverjük a levesünkben. Félretesszük, hogy az ízek összeérjenek, tálalás előtt melegítjük. Tálalás: Vajkrémet sóztam, tortazsákba töltöttem ás a tányér aljára egy kis rózsát formáltam belőle. A rózsa közepébe pestót töltöttem. A tányérokat ezekkel a pestóval töltött vajkrémmel tesszük a vendég elé és egy kerámiakancsóból a vendég előtt töltjük ki a levest. Érdemes kipróbálni, érdemes megkóstolni. Nemcsak egészséges, de nagyon finom is. BORLEVES Szeretem a tradicionális ételeket, de állandóan kísérletezek, vagy más népek, nemzetek ételeit is szeretem elkészíteni, megkóstolni. Ettől izgalmas a főzés. Ausztriában éltem hosszú éveket, ott végeztem el az egyetemet. Kifinomult gasztronómiája van Ausztriának. Különösen az édességekben, desszertekben erősek! Ausztriában ettem egyszer borlevest, nagyon megtetszett, a receptjét azonnal el is kértem. Azóta többször elkészítettem. Egy fontos szabály van: a bor legyen kiváló minőségű, a tejszín pedig ne növényi, hanem igazi legyen! Hozzávalók 4 személyre: Kenyérkockák levesbetétnek (mandulapehellyel helyettesíthető): 2 szelet pirítós kenyér, 40 g vaj, 1/2 teáskanál fahéj. Borleves: 1/4 l zöldség- vagy húsalaplé, 1/4 l fehérbor (kövidinka vagy egy könnyű rozé), 100 ml tejszín, 3 tojássárgája, 1 csipet szerecsendió, 1 csipet fahéjpor, só. Elkészítése: A pirítósról levágjuk a héját és 1/2 cm-es kockákra vágjuk. A vajat felolvasztjuk egy serpenyőben, hozzáadjuk a pirítós kenyérkockákat és folyamatos keverés mellett aranybarnára sütjük. Ezután megszórjuk fahéjjal, azonnal kivesszük a serpenyőből, és a fahéjas krutonokat (kenyérkockákat) konyhai papíron lecsepegtetjük, majd félretesszük. A befűszerezett erőlevest és a fehérbort egy fazékba tesszük, a tejszínt a tojássárgájával elkeverjük, majd szintén a leveshez adjuk. Ezután fokozatosan melegítsük fel a levest és habverővel verjük habosra anélkül, hogy a tojássárgájából rántotta lenne (a levest soha nem szabad felforralni!). Amint a levest krémesre, habosra kevertük, ízesítjük szerecsendióval, fahéjjal és sóval. Tálalás: Levestálakba vagy tálkákba töltjük, a habot egyenletesen elosztjuk, megszórjuk a kenyérkockákkal és azonnal tálaljuk. A kenyérkockákat néha pirított mandulaszirommal szoktam helyettesíteni. Fontos, hog y valami roppanós kerüljön a krémes levesünkre!