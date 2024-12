Ilyen könnyen még nem kerestél ennyi pénzt, segíts és tiéd a nyomravezetői díj

Az év végéhez közeledve általában egyre több szokatlan esettel lehet találkozni. Ezek között olykor akadnak mókásak és felháborítóak is. Most mutatunk egyet az utóbbi kategóriából, ami néhány embernek alaposan megkeserítette az ünnepi időszakot. Ez a sztori egy billenőplatós kisteherautóhoz, illetve az érte járó nyomravezetői díjhoz kapcsolódik.

Nyomravezetői díjat is fizetne az ellopott billenőplatós kisteherautó tulajdonosa Fotó: Olvasói fotó

Járj nyitott szemmel és tiéd lesz a nyomravezetői díj

Keressük a képen látható, Iveco Daily típusú billenőplatós 3,5 tonna össztömegű kisteherautót

- olvasható abban a bejegyzésben, ami egyre több nyilvános Facebook-csoportban bukkan fel. A poszt írója ugyanis szeretné minél előbb megtalálni a gépjárművet, melyet különféle, építkezésekhez is használt anyagok szállítására, vagyis főként munkára használtak. A cél elérése érdekében a posztoló még arra is hajlandó lenne, hogy nyomravezetői díjat fizessen, amennyiben valaki használható információval rendelkezik és azt a rendőrséggel is közli.

100.000 Ft nyomravezetői díjat ajánlok fel annak, aki megmondja hol található jelenleg ez az ismeretlen tettes által ellopott gépjármű

- tette hozzá abban a posztban, amit azóta több százan megosztottak.

A Borsnak sikerült elérnie abban a siófoki cégben dolgozó nőt, aki az első, eredeti posztot is kitette a billenőplatós kisteherautó eltűnéséről. Mivel a gépjármű egy Siófokra bejegyzett cég tulajdona, melyet valószínűleg onnan vagy annak közeléből vihettek el ismeretlenek, megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-kapitányságot az esetről. Amint megkaptuk válaszukat, frissítjük cikkünket.