Nagy baj van: elkerülte egy az objektum a NASA figyelmét, már nem lehet kivédeni

Az űrkutatás a világ egyik legizgalmasabb munkája. Ki ne álmodozna arról, hogy messzi-messzi galaxisokat fürkészhet, és hogy nagyon fontos felfedezéseket tehet? Ráadásul az űrkutatáson múlik az emberiség jövője több szempontból is. Egyfelől ismeretes, hogy egy nap a Föld már lakhatatlan lesz a számunkra. Ekkor el kell hagynunk a bolygót, és egy másik bolygóra kell költöztetni az egész emberiséget. Éppen ezért a NASA feszülten keres olyan bolygókat, amelyeken lehetne lakni. Ráadásul arra is rá kell jönni, hogy miképpen lehet olyan nagy utat megtenni. Emellett az űrkutatás hivatott arra is, hogy ha bármilyen minket fenyegető objektum közelít a Föld felé, akkor annak útját térítsék el. Mivel azonban a nagyobb aszteroidákra fókuszálnak, most kiderült, hogy a kisebb űrtörmelékekre kevesebb energiájuk és idejük marad. Ez majdnem végzetes tragédiához vezetett.

Sokan kémlelik az eget, hátha találnak valamit

Dr. Marchis, a SETI Intézet vezető csillagásza megdöbbentő nyilatkozatot tett. Beavatta ugyanis az embereket abba, hogy noha a NASA és az Európai Űrügynökség nagyon hatékony módszerek mentén dolgozik és nagyon drága műszerekkel vizsgálódhatnak, azért ők sem vesznek észre mindent. Az égbolt hatalmas, és sajnos lehetetlen minden potenciális veszélyt időben kiszúrni. Mivel a nagyobb aszteroidákra fókuszálnak, sokszor elkerülik a figyelmüket a kisebb űrtörmelékek a bolygónkoz közelebb, amelyek szintén komoly pusztításokat tudnának végezni.

A csillagász elmondta, hogy nemrég kiszúrt egy űrsziklát, amely már olyan közel került a bolygóhoz, hogy nem lehetett volna eltéríteni az útját. Rögtön riadót fújt, a NASA nem tette nyilvánossá a nagyon is fenyegető veszélyt, helyette aggódva követték nyomon a sziklát. A legnagyobb szerencsére csak súrolta a légkört, így nem történt komoly baj, de ha becsapódott volna, akár egy várost is elpusztíthatott volna - írja a DailyMail.