"Mind megvagyunk" - Csodával határos módon maradtak életben az M5-ösön a kisbusz utasai

Tragikus balesettel indult a karácsonyi hét Magyarországon: a kora reggeli órákban ugyanis borzalmas baleset történt az M5-ös autópálya 40-es kilométerénél: egy, a leállósávban álló fehér kisbuszba rohant bele egy román rendszámú autó. A baleset során két ember meghalt, ketten súlyosan, többen pedig könnyebben megsérültek.

A baleset akkor történt, amikor a kisbusz megállt segíteni egy fák közé csapódó kocsi sofőrjének. Ekkor rohant beléjük a román rendszámú kocsi Fotó: Bors

Balesethez álltak meg segíteni a kisbuszosok

Az útszakaszt azonnal lezárták, ugyanis, mint azt a szemtanúk is elmondták: a leállósáv szinte egésze, a külső, de még a belső sáv egy része is tele volt a szétroncsolódott kocsik darabjaival. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek.

Egy személyautó, egy furgon és egy terepjáró érintett abban a balesetben, amely az M5-ös autópálya 40-es kilométerszelvényénél, Kakucs térségében, a Budapest felé vezető irányban történt. Összesen tíz utas tartózkodott a járművekben, amelyeket a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom a baleset miatt

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kisbuszos hiába vészvillogózott, a román sofőr belerohant a leállósávban Fotó: Bors

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, a szemtanúk azt mesélték: nem két, hanem három sérült autót láttak az autópálya mellett: a fehér kisbuszt a fák közé sodródva, a román rendszámú kocsit összetört motorháztetővel, míg egy rejtélyes, harmadik, fekete kocsi mélyen a fák közé fúródva, felborulva állt meg. Lapunk úgy tudja, hogy a fekete kocsi - eddig ismeretlen okokból - tért le az autópályáról, majd orral az M5-öt szegélyező, hófödte erdősávba csapódott. Ezt látták meg a kisbuszban ülők, akik azonnal lehúzódtak autójukkal a leállósávba, hogy segíteni tudjanak. A szemtanúk úgy tudják, a terepjáróban hunyt el a két áldozat.

A fekete kocsinak állt meg segíteni a partiszervező cég kisbusza. Az autó korábban letért a pályáról és a fák közé csapódott Fotó: Bors

Csoda: túlélték a kisbuszban ülők

Azonban a partiszervező cég tulajdonában álló kisbuszban ülők hiába álltak meg szabályosan, a mögöttük érkező román rendszámú kocsi beléjük vágódott. A Bors elérte a kisbuszt vezető férfit, aki elmondta: csodával határos módon ők jól vannak, nem sérültek meg:

Mind megvagyunk szerencsére, jól vagyunk

- szögezte le lapunknak, hozzátéve: nem tudja, hogy a román sofőr miért csapódott beléjük:.

Nem tudom én sem, hogyan történt, hiszen én a leállósávban álltam vészvillogóval

- mondta értetlenül.

Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják.