Meghozza a havat a Mikulás, szörnyű ciklon keseríti meg az életünket

Ha már a szervezetünk éppen kezdene ehhez kicsit alkalmazkodni, akkor meg fog érkezni a hidegfrontja is ennek a ciklonnak. Itt pedig már a görcsös folyamatok indulnak be, az erős vérnyomás ingadozás az, amire fokozottan számíthatunk. Ezek a nagy változások, továbbá a pénteki időjárás jellege, a fényszegény, párás, esős, havas esős, havazás, mindenféle csapadékos idő együttesen a szédüléses, bizonytalanság érzetes, szorongásos panaszok kialakulásához is hozzájárulnak. Áthúzódóan a hatások miatt szombatra már komoly alvási problémák jelentkezése is várható.