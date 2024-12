A téli égbolt jellemzően már önmagában is gyönyörű. December 13-án ugyanakkor olyan dolgokat láthatsz, amiket egyébként nem. Együttállások és átvonuló meteorraj színesíti az esti óráid.

Hamarosan elképesztő meteorraj átvonulását láthatod Fotó: Pexels

Talán te is hallottál már a a Bika csillagkép leglátványosabb, szabad szemmel is megfigyelhető csillagairól, melyeket többen Plejádok néven ismernek. Ha nem Plejádok, akkor Fiastyúk, illetve M45 néven is emlegetheted a csillagcsoportot, melynek szemügyre vételére december 13-án pénteken lesz lehetőséged.

Az égitestek 17 óra 15 perc körül először közel kerülnek a Holdhoz, majd fokozatosan egyre jobban látszódnak, attól távolodva. Olyan lesz, mintha a csillagok egy része a Hold előtt, egy része pedig a Hold mögött haladna el. A jelenség 17 óra 45 perc körül még látványosabbá válik, majd még órákon át megfigyelhető lesz külön fázisaiban. Végül 19 óra 6 perc körül tűnik majd el a szemed elől.

Ezért elképesztő a meteorraj átvonulása

Nem ez lesz az egyetlen látványosság azon az estén. Ott lesz például a Geminidák meteorraj maximuma, mely december 13-án lesz észlelhető. A Geminidák meteorraj a hullócsillagok gyakoriságát tekintve nemcsak hogy vetekszik a Perseidákkal, hanem azon is túltesz.

December 13-áról 14-ére virradó éjszakán, valamikor hajnali 2 óra felé óránként akár 150 hullócsillagot is megfigyelhetsz, ha tiszta lesz az ég. Mindenképp érdemes lesz kimenned, mert az azt megelőző és az azutáni néhány éjjelen is akár több száz hullócsillagot fedezhetsz fel átsuhanása közben.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szeles, hűvös időnk lesz aznap, ami kedvezhet az égi jelenségek megfigyelésének. Az egyetlen nehézséget talán a közelgő telihold fénye jelentheti.