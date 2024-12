Menczer Tamás Magyar Péterről: "Megkapta a nemzet a karácsonyi ajándékát!"

Menczer Tamás Magyar Péter legutóbbi megnyilvánulására reagált a közösségi oldalán.

Megkapta a nemzet a karácsonyi ajándékát!

– kezdi friss Facebook-bejegyzését Menczer Tamás.

"Megszólalt a Kicsi, és beszélt magáról. De jó! Kellett, mint egy falat kenyér. Megszólalt a megmentőnk, ez a vátesz, ez a páratlan politikai gondolkodó. És azt mondja a Kicsi, hogy ő látta a Fidesz problémáit. Na ja, közvetlen azután, hogy az összes jól fizető állását elvesztette…Milyen érdekes, nem? Azt is mondja, hogy neki van víziója. Na igen, a vízió azzal kezdődött, hogy lehallgatta a feleségét, megtámadta és tönkretette a családját. Micsoda vízió! Óriási! Azt is mondja, hogy ő megszünteti a korrupciót. Senkinek nem kell aggódnia, a lóvét kiosztja az öccsének meg a haveroknak, vagyis elrakja saját magának. Milyen szép “átláthatóság” és “önzetlenség!” Azt is mondja, megtanulta, hogy nem szabad csúnyákat mondani az emberekre. Így ünnepélyesen megígéri, hogy büdös köcsögözni és agyhalottozni a jövőben tényleg csak akkor fog, ha senki nem veszi fel! Szépen kér mindenkit, ha vállalhatatlan mondatokat mond, tényleg ne vegye fel senki! És a templom előtt is kizárólag halkan fog ordibálni a jövőben.

Azt is mondja, hogy lehet benne bízni, mostantól a diszkóban is viselkedni fog, tényleg nem kell majd a nyakánál fogva kihajítani…

Legfeljebb nyáron ereszti kicsit el magát, akkor majd figyeljenek a kidobók, de a nagy melegben ez tényleg rendben van, ő is csak ember.

És Brüsszel Péter, aki eddig mindenkit elárult, azt is mondja, hogy ő nem fogja Magyarországot elárulni. Ez biztosan így lesz. Tényleg nem. Talán csak akkor, ha Manfred Weber kéri…

– zárja sorait a politikus.