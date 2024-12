Összeütközött három kocsi a Szigetcsépet és Tökölt összekötő úton - számolt be róla a katasztrófavédelem. Két autó az árokba is hajtott. A járművekben összesen négyen utaztak, az esethez mentőt is riasztottak. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.