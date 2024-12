Hét évet kapott Amerikában egy magyar férfi, milliárdosokat zsarolt

Egy valóban filmszerű történet ért véget a napokban: hét év börtönbüntetésre ítélték az Egyesült Államokban a magyar származású Barabás Istvánt, aki a vád szerint társaival együtt egy „halálos vírust” adott be egy milliárdos nőnek és élettársának, majd milliókat követelt az ellenszerért cserébe. A férfit 2022-ben, Magyarországon fogták el, miután közel másfél évtizeden át rejtőzködött.

Egy éjszaka, ami rémálommá vált

2007-ben Connecticutban három maszkos férfi tört be Anne Bass otthonába. Bass és élettársa, Edwin Rist egy sokkoló akció áldozatai lettek: a bűnözők megkötözték őket, bekötötték a szemüket, majd egy injekciót adtak be nekik. Azt állították, hogy a fecskendőben egy halálos vírus van, és 8,5 millió dollárt követeltek azért, hogy az „ellenszert” is beadják.

A bűncselekmény szinte felfoghatatlan. Az áldozatok az életükért rettegtek, ám nem tudtak fizetni. A támadók végül arra kényszerítették őket, hogy altatót igyanak. Miután ez megtörtént, a három férfi Bass egyik autójával elhagyta a helyszínt – de a történet itt nem ért véget.

Az igazságra 17 évet kellett várni

A drámai események után évekig homály fedte az ügyet, ám az FBI nem adta fel a nyomozást. Kiderült, hogy az injekció valójában nem tartalmazott vírust, csupán egy ártalmatlan gombaellenes gyógyszert. A bűncselekmény elkövetői közül többen bíróság elé kerültek az elmúlt években, de Barabás István, az egyik kulcsfigura egészen 2022 augusztusáig bujkált.

Később Magyarországon fogták el, majd kiadták az Egyesült Államoknak, ahol végül bíróság elé állították. A most 38 éves férfi idén júniusban beismerő vallomást tett, és végül hét év börtönbüntetést kapott.

Barabás társait korábban már elítélték a bűncselekménnyel kapcsolatban. Kiderült, hogy a bűncselekményt elsősorban ők tervelték ki, és ezért jelentősen súlyosabb ítéleteket kaptak: tíz, illetve húsz év börtön vár rájuk. A csoport negyedik tagja, aki “csak” az autóban várakozott, négy évvel megúszta.

Az eset továbbra is az amerikai bűnügyi történetek egyik legbizarrabb epizódja marad.