Mentők lepték el a környéket: nyolcéves gyerekkel siettek kórházba, nagy volt a tét

Brutális baleset történt Győrszemerénél még péntek este, ahol két autó ütközött, majd ezt követően árokba csapódott, ahol totálkárosra törve egymáson állt meg. A karambol erejét jól mutatja, hogy három embert a helyszínre kiérkező tűzoltóknak kellett kimenekíteniük a roncsok közül. Sokan sérültek: végül összesen három felnőttet, valamint egy nyolcéves gyermeket szállítottak kórházba, aki súlyos fej- és mellkassérüléseket szenvedett – számolt be az esetről a Tények. Azt még most is vizsgálja a rendőrség, mi vezetett az ütközéshez.