Fiatal rendőr vesztette életét a szörnyű balesetben: 3 gyermeket hagyott maga után

Egy szolgálaton kívüli rendőr meghalt egy autóbalesetben, a családja összetört szívvel tiszteleg „szuperhősük” előtt. A 37 éves Carl Wilkinson egyedül vezetett a Princes Highway-en, East Lynne-nél, amikor egy teherautónak ütközött. Wilkinson a helyszínen meghalt, míg az 57 éves teherautó-sofőrt, aki nem sérült meg, a Batemans Bay Kórházba szállították kötelező vizsgálatra.

Fotó: Facebook

Wilkinson az NSW rendőrség vezető rendőreként szolgálta a közösséget. Élettársa, Madeleine Cox és három gyermeke maradt utána. A megtört szívű Cox posztot írt a közösségi médiára a veszteségéről.

"Elveszítettem a páromat, életem szerelmét, akit volt szerencsém megismerni, és három gyönyörű kisfiunk apját" - írta. A család csak a baleset előtti héten költözött a Batemans-öbölbe.

Cox segítséget kért, hogy vissza tudja szerezni Wilkinson gitárját, amelyet nemrég adományozott egy helyi gyülekezetnek a tudta nélkül.

„Azért fordulok hozzátok, hogy tudja-e valaki a közösségből, hogy ki vásárolhatta meg a Carl gitárját, hogy visszavásárolhassam? Nem tudok jól gitározni, de szerette, amikor csak neki játszottam (még megvan a gitárom), szerinte az én hangom a legszebb, amit valaha hallott – ezzel határozottan nem értek egyet. De kérem, szívesen megtalálnám a gitárját, hogy még egyszer eljátsszam neki a Pink Floyd Wish You Were Here című számát. Bármennyit megadok érte."

Cox asszony így jellemezte partnerét: „szerelmem, társam, angyalom, szuperhősünk”.