Ahogy arról lapunk több cikkében is beszámolt, borzasztó katasztrófa történt Szerbia második legnagyobb városában Újvidéken. A helyi vonatállomás tetőszerkezetének egy része egyik pillanatról a másikra leszakadt és rázuhant a gyanútlan várakozókra. A tragédia során már legalább 14 ember életét veszítette, és most kiderült, hogy egy 6 éves kislány is volt az áldozatok között. A fájdalmas eset miatt Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor is a részvétéről biztosította szerb kollégáját Aleksandar Vucicet és a szerb népet.

Már 14 halálos áozata van az újvidéki vasútállomás leomlásának /Fotó: AFP

A Metro magazin arról számolt be, hogy három embert sikerült kimenteni a romok alól a mentőszolgálatoknak. A három túlélő állapota még mindig válságos, egyiküknek amputálni kellett az egyik lábát, a másik két személy pedig továbbra is kórházi kezelésre szorul. A lap arról is írt, hogy körülbelül 30 ember tartózkodott az állomáson, amikor az összeomlás történt, közülük úgy tűnik, hogy eddig 17 emberre bukkantak rá a hatóságok. Öt elhunyt teste annyira rossz állapotban volt, hogy eddig még nem tudtak azonosítani őket.

Milos Vucevic korábbi védelmi miniszter, aki 2012 és 2022 között a város polgármestere volt, arról beszélt, hogy a háború óta ez a legszomorúbb tragédia, ami a város életében történt.

A mai nap az egyik legnehezebb nap Újvidék háború utáni történetében. Ez egy hatalmas tragédia Újvidéknek és egész Szerbia számára. A Szerb Köztársaság kormányának nevében a magam és minden polgárunk nevében szeretném kifejezni a részvétemet az áldozatok családjainak. Köszönet a mentőknek, rendőröknek, orvosoknak, és technikusoknak, ápolóknak, hogy minden életéért küzdenek, és azért, hogy meg akarnak mindenkit menteni a romok alatt. Emberfeletti csatát vívnak, ez a valódi fekete péntek Szerbia és Újvidék számára.

- zárta sorait a politikus.