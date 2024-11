Még fel sem eszméltünk Hadas Kriszta halálából, most újabb tragédia rázta meg az országot. Most kaptuk ugyanis a hírt, miszerint elhunyt Szörényi Szabolcs, a magyar rocktörténet egyik kiemelkedő alakja. A basszusgitáros és zenei hangmérnök 81 éves volt. Koncz Zsuzsa szerint ő volt Levente füle, aki a negyedhang eltérést is meghallotta.