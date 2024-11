Belehalt az asszony a plasztikai műtétbe: a doki egyszerűen kisétált félúton

Kis hazánkból is egyre többen döntenek úgy, hogy Törökországba utazva végeztetnek el különféle szépészeti beavatkozásokat, plasztikai műtéteket. Az ottani klinikák kétségtelenül sokkal olcsóbbak, mint akár a magyar, akár más európai beavatkozások, sajnos azonban időről időre feltűnnek olyan hírek, melyek arról szólnak: az olcsó húsnak bizony ez esetben is híg a leve. Ráadásul mivel igen komoly műtétekről beszélünk, sokszor a páciensek az életükkel fizetnek. A brit Hayley Dowellnek mindössze 38 év adatott. Egy isztambuli plasztikai műtét után pár órával hunyt el. A hatóságok jelenleg is vizsgálódnak, a meghallgatásokon pedig döbbenetes részletek derültek ki a kontár orvosok és a klinika viselkedéséről.

Hayley mindössze 38 évet élhetett Fotó: Facebook

Hayley 7000 fontot, azaz közel 3,5 millió forintot fizetett egy fenékfeltöltésért, egy zsírleszívásért és egy hasplasztikáért, a beavatkozások után nem sokkal azonban elhunyt. Férje, aki elkísérte Törökországba a műtétekre, elárulta: néhai neje nem volt tisztában a műtétek valóskockázatával, arról ugyanis a kórház nem tájékoztatta őket. Sőt: a három beavatkozás egyikéről nem is kapott semmilyen papírt, a beleegyezési nyilatkozatot a klinika utólag, a nő halálát követően akarta aláíratni a gyászoló férjjel.