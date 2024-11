A csillagok jól álltak az európai találkozó előtt, mert előfordul, hogy az érdektelenségbe fullad. Azonban most azért nem történt így, mert Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást és rögtön azután volt a találkozó

– fogalmazott Orbán Viktor a TV2 Tényeknek adott interjúban a héten Budapesten tartott diplomáciai csúcs kapcsán. A miniszterelnök elmondta, az EU-csúcson elfogadták az európai versenyképességről szóló dokumentumot.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A magyar diplomácia száz éve nem volt olyan erős és befolyásos, mint most

– jegyezte meg a kormányfő, aki köszönetet mondott Bóka János és Szijjártó Péter minisztereknek.

Mint jelezte, mindenki meglepődött Trump győzelmén, de a kormányfő biztosnak látta a győzelmét.

Elegük van a háborúból, a migrációból és a genderből is

– fogalmazott az amerikai elnökválasztás eredményei kapcsán a miniszterelnök.

Mindenki meg van lepődve Trump győzelmén, de én olyan biztosnak láttam már előre, mint hogy kétszer kettő az négy.

Mint mondta, Amerikában is elegük van az embereknek a háborúból, de a migrációból és a gender-kérdésből is. A demokrata kormány pedig pártolta ezeket, és ilyen közhangulat mellett ezért a kormányfő szerint látható volt, hogy veszteni fognak a demokraták.

Nem egy lépéssel, hanem egy hét mérföldes csizmával vagyunk közelebb a békéhez.

– jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: az egész világ most arról spekulál, hogy Trump hogyan fogja elérni a békét.

A kormány kitért arra is, a magyar emberekre is hatással lesz Trump győzelme. Leszögezte: azonban Donald Trump nem egy megmentő, hanem harcostárs, a magyar érdekekért továbbra is a kormánynak kell szolgálnia.

Azonban nem vagyunk egyedül most már, hanem velünk van az amerikai kormányzat

- hangsúlyozta. Elmondta, hogy a jövőhéten elkezdődik a költségvetés tárgyalása, és immár biztos: "béke-költségvetés" lesz, így el tudják indítani a gazdasági akció tervet. Hozzáette: szeretne kötni az elnökkel egy nagy amerikai-magyar megállapodást is.

A miniszterelnök elmondta, hogy nem szeretné, ha Európa szétszakadna. Az EU versenyképessége kapcsán emlékeztetetett a Draghi-jelentésre, amely szerint változtatnia kell az uniónak.

Mi szembementünk az európai főárammal, ám a többiek óvatosabbak. Nekik most kell megtalálni az irányvonalukat. Izgalmas lesz az uniós elnökségünk utolsó két hónapja

– tette hozzá. Elmondta, hogy a Budapest-paktum szerint csökkenteni kell az energiaárakat az EU-ban, továbbá egy antibürokratikus forradalmat hirdettek, így le kell bontani a versenyt rontó szabályokat, emellett egy jogszabályt csak akkor lehet hozni, ha kiderül, hogy az a versenyképességet rontja, javítja vagy arra közömbös. Szót ejtett arról, hogy bevezetik a munkáshitelt, a Demján Sándor-programot és egy nagyon erős éve lesz Magyarországnak 2025.