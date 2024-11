Hamarosan semmi sem lesz a mesés vagyonból? Eltapsolja nyereményét a lottómilliárdos

Kis hazánk hatalmas lottólázban égett az ősz első felében: végül október 19-én, hosszú hónapokon át tartó halmozódás után valaki 6,6 milliárd forinttal lett gazdagabb. A mesés nyeremény egész biztosan megváltoztatta a szerencsés szelvénytulajdonos életét, akinek kilétét a mai napig homály fedi. Reméljük, nem jut arra a sorsra, amire sok lottómilliárdos jutott, és amit a "lottónyertesek átkaként" is emlegetnek. sajnos egy amerikai nyertes, aki az USA legnagyobb lottónyereményét zsebelte be két évvel ezelőtt, nagyon úgy tűnik, hogy épp efelé tart...

A lottómilliárdos Edvin Castro állítólag olyan amatőr hibákat vét, hogy könnyen lehet, hamarosan nincstelen lesz Fotó: TheImageDirect.com

Meddig tartanak a lottómilliárdok?

A 31 éves Edvin Castro 2022. november 8-án nyert 2,04 milliárd dollárt Kaliforniában a Powerball nevű lottón. Ez az USA lottótörténetének legnagyobb nyereménye volt, azaz igazán szerencsésnek érezhette magát a pillanatok alatt dúsgazdaggá váló férfi. Rögtön el is követte az első komoly hibát. Az amerikai lottó rendszer ugyanis két lehetőséget kínál: a nyertes vagy évente kap egy (így is igencsak komoly) összeget, vagy egyben fizetik ki a nyereményét. Ez utóbbi esetben kevesebbet kapnak, ráadásul a szakértők szerint ez a lehető legrosszabb választás, hiszen sokkal könnyebb így "eltapsolni" a pénzt, bármilyen nagy összegről is beszéljünk. Castro élt az egy összeg lehetőségével, 997 millió dollárt kapott, ami adózás után 628,5 millióra csökkent.

Most a Daily Star arról ír: aggasztó, hogy a férfi gyakorlatilag elköveti a lehető legnagyobb pénzügyi hibákat, amit el lehet követni. Nem elég, hogy egyben kérte a pénzét, most folyamatosan és látványosan költi azt, ész nélkül. Egy hónappal a mesés összeg begyűjtése után máris elköltött belőle 25 milliót egy hollywoodi luxusotthonra, majd még négyet egy altadenaira. Ezt követően még Los Angelesben is vett egyet, biztos, ami biztos, 47 millióért. Emellett beszerzett egy luxusautót is, így lassan ott tart, hogy a pénz egyhetede el is ment. A lap által idézett szakértők egytől egyig arról beszélnek: Castro gyakorlatilag megcsinál mindent, amire azt mondják, hogy nem szabad...