Nehogy rákattints, ha ilyen linket kapsz! Egy magyar nőnek 4,4 millió forintjába került

A napokban tett feljelentés egy Pakshoz közeli településen élő nő, aki internetes piactéren hirdette meg feleslegessé vált bútorait. Még a hirdetés feladásának napján jelentkezett is potenciális vásárlóként egy idegen. Megegyeztek az eladási árban, majd a vevő emailben küldött egy megerősítő üzenetet, hogy a szállítmányozó cég utalhassa majd el a vételárat, amit ő már befizetett. Ezután egy újabb internetes felületre vitte a link a gyanútlan eladót, ahol látszólag kiválasztotta a saját bankját és megadta adatait. A chat során egy felugró ablakban látni vélte, hogy sikeres tranzakció történt, majd megszakadt a folyamat. Néhány órával később lépett be a netbankjába, hogy ellenőrizze, valóban átutalták-e a bútorok árát. Ekkor szembesült a szomorú ténnyel, hogy a megtakarítását két részletben egy idegen számlára utalták tovább. Sem a vásárlási limit felemeléséhez, sem az utalásokhoz nem kellett a közreműködése, azt a csalók önállóan intézték - számolt be az esetről a rendőrség.

Ez a csalástípus nagyon gyakori. Jellemzően adategyeztetésre, fizetési késedelemre, hátralék befizetésével kapcsolatos felszólításra, csomagátvételi határidő hosszabbításra, vagy mint ebben az esetben – online piactéren történő termék megvételére állítólagosan átutalt összeg átvételére hivatkozva – bankszámla, vagy bankkártyaadatok megadására szólítják fel a megcélzott ügyfeleket.