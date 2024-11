Kóbor János ezt a lányt szerette teljes szívéből

A férfi életét sajnos már nem lehetett megmenteni (Képünk illusztráció) Fotó: Gé

Felháborító, ami az M7-esen történt tragédia után következett be. A család most szemtanúkat keres, hogy kiderüljön, mi történt valójában. Mint arról a Bors a héten ötödik legolvasottabb CIKKÉBEN BESZÁMOLT, a borzalmas hétfői baleset során az M7-es autópálya Nagykanizsa felé tartó oldalán, Balatonboglár közelében, egy 42 éves motoros először a leálló sávba sodródott, végül pedig a szalagkorlátnak csapódott. Bár a férfi életét az odarohanó szemtanúk, civilek és később a mentősök is próbálták megmenteni, már nem lehetett rajta segíteni, pedig a helyszínre még mentőhelikopter is érkezett.