Gyermek hospice-házat támogat idén a Jónak lenni jó! kampány

Mint ahogy azt már több mint egy évtizede megszokhattuk, idén novemberben is elindul a közmédia által életre hívott Jónak lenni jó! program, mely idén egy igen megindító feladatra vállalkozott. Az idei akció során a törökbálinti gyermek hospice ház, vagyis a Tábitha Ház kibővítése a cél, mellyel az itt dolgozó szakemberek továbbra is szeretetet, reményt és méltóságot adhatnak azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen súlyos betegség miatt soha nem nőhetnek fel.

Siklósi Beatrix, az MTVA csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! program igazgatója november 5-én a Tábitha Házban megtartott sajtótájékoztatón elmondta: az idei évben nem kisebb célra vállalkoztak, mint hogy egy igen súlyos és fájdalmas témát hoznak az emberek elé. Mindenkit arra buzdítanak, hogy adakozzanak azért a nemes célért, hogy felépülhessen a Tábitha Ház új épülete, hogy még több, az életet veszélyeztető, életet rövidítő betegségben szenvedő gyermek kaphasson szeretetet, reményt, miközben betegségét méltósággal viseli – írja a Ripost.

Már többször láttuk, hogy amikor segítségnyújtásról van szó, annak nincs határa. Mától elindul ez a kampány és azt remélem, hogy ugyanolyan jól sikerül, mint az előző években

– fejezte ki reményeit Siklósi Beatrix, aki kiemelte: a mai naptól kezdve nem lesz olyan nap, hogy a közmédiában ne lenne szó a Tábitha Házról és azokról a gyerekekről, családokról, akik itt segítséget kapnak. Természetesen a Jónak lenni jó! jótékonysági akcióhoz évről évre egyre több ismert ember is csatlakozik.

Janza Kata is csatlakozott a Jónak lenni jó kampányhoz

– Nagyon szívesen csatlakoztam a Jónak lenni jó! kampányához, egyrészt azért, mert így neveltek a szüleim, másrészt azért, mert az ember soha nem tudhatja, mikor kerül hasonló helyzetbe. Ez a csodálatos gyermekotthon egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy a beteg gyerekek méltósággal tudjanak elbúcsúzni – magyarázta Janza Kata színművész, aki már évek óta részese a programnak, ám a kampány során idén állt először a nyilvánosság elé. A színművész mellett az Alma Együttes énekese, Buda Gábor is jelen volt a sajtótájékoztatón, aki együttesével dalt is írt a Tábitha Házról. Az Alma Együttes nemcsak azt tekinti feladatának, hogy örömet szerezzen a Jónak lenni jó! kampány idején, hanem azt is, hogy segítse a rászorulókat, így évtizedek óta vesznek részt különböző jótékonysági akciókban.