„Fáj kimondani, de a fiam szerintem már nem él" – Húsz éve ment el szórakozni István, de soha nem tért haza

A 19 éves Tóth István rejtélyes körülmények között tűnt el még 2004 decemberében Sárospatak környékén. Akkor több hónapig keresték, még a Tiszát is átkutatták, de a fiú nem került elő sem élve, sem holtan. A szerencsi fiatal nagy örömmel indult neki az estének, ami tragikus véget ért: István a testvérével elvált a diszkóban és úgy volt, hogy reggel találkoznak a parkolóban. Ez azonban sosem történt meg. A testvére ott volt, de a 19 éves fiú eltűnt és azóta sem találják. A húsz éve eltűnt István édesanyja most a Borsnak nyilatkozott.

2004-ben, húsz éve eltűnt István, a szerencsi fiatal / Fotó: Facebook

Még mindig hazavárja a családja a húsz éve eltűnt Istvánt

A szörnyű estén István autóját Sárospatak után jó pár kilométerrel megtalálták, a forgalommal szemben, a szalagkorlátnak ütközve. Az autóban ott volt a pénze, iratai, még a discmanje is. A szélvédő ráadásul be volt törve, amit nem indokolt, hogy nekiment a szalagkorlátnak.

– Mi reggel háromnegyed hétkor értünk oda, a rendőrök már ott voltak. Sosem felejtem el, még az időpontokat sem: negyed 8 volt, mikor hallottuk a rendőrautó rádiójából, hogy valaki látott a Tiszába ugrani egy férfit a tokaji hídnál. Az összes rendőr azonnal odament, a kocsit és a helyszínt hátrahagyva. Még csak nem is helyszíneltek – nyilatkozta megtörten a Ripostnak korábban a fiú édesanyja, aki szerint az idővel és a távolsággal nem stimmeltek a dolgok: Istvánnak körülbelül 40 perc alatt kellett volna az autótól a tokaji hídig gyalog eljutnia, azaz 15 kilométert megtennie. Ez azonban még futva is nehéz teljesítmény, nem hogy gyalog, egy átmulatott éjszaka után. Ráadásul amikor a szélvédőről kértek szakértői véleményt, azt mondták: szinte biztos, hogy a szélvédő nem az ütközés miatt tört be, hanem valaki betörte kívülről, egy nagy kővel vagy baseballütővel.

Heteken át keresték a Tiszánál és a folyóban, de nem találtak semmit. Esetleg ha a rendőrök hozták volna egy kutyát a helyszínre, szerintem már minden tisztázódott volna. Amit érzek, azt nem lehet szavakkal kifejezni, akkora fájdalom még ma is

– mesélte az édesanya, Komlósi Marianna, aki azt is elmondta, hogy aznap este a többiek, István barátnője is állítólag korábban hazamentek, együtt.