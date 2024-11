Itt követheted élőben hazánk legnagyobb diplomáciai eseményét!

Legalább 40 delegáció és még 30 magángép: Budapesten tartják a nyugati világ csúcstalálkozóját, így minden szem Magyarországra szegeződik. Kétségtelenül ez hazánk legfontosabb diplomáciai eseménye. Ha élőben szeretnéd követni, itt, vagy Orbán Viktor Facebook-oldalán is megteheted.

Európai Politikai Közösség csúcstalálkozó. Érkeznek a delegációk. Európai Politikai Közösség csúcstalálkozó. Érkeznek a delegációk. Posted by Orbán Viktor on Wednesday, November 6, 2024

A csütörtöki diplomáciai nagyüzem már el is kezdődött, a magyar miniszterelnök sorra fogadja a vezetőket a Puskás Arénában.

Új irányt kell vennie az EU-nak Donald Trump győzelme után

Az Európai Unió csütörtöki budapesti találkozója rendkívüli jelentőséggel bír, mivel ez az első alkalom, hogy az EU vezetői közvetlenül reagálhatnak Donald Trump győzelmére. A találkozónak Orbán Viktor miniszterelnök a házigazdája, aki Trump régóta szoros szövetségese. Az eseményen az EU-s országok vezetői mellett több európai ország képviselője is részt vesz, és közösen elemzik Trump elnökségének következményeit.

Trump korábbi elnöksége idején már szigorú vámokat vezetett be az EU acél- és alumíniumexportjára, és valószínű, hogy most is hasonló lépésekkel készül. Az EU már összeállított egy listát azokról az amerikai termékekről, amelyekkel válaszolhat, ha Trump vámháborút indít.

A budapesti találkozó egyik központi kérdése, hogy Trump elnöksége alatt hogyan alakul az Ukrajnának nyújtott támogatás.

Trump már korábban is kétkedését fejezte ki az USA Ukrajnát támogató szerepét illetően, ami feszültséget szülhet, különösen a háború elhúzódása esetén.