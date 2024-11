Egész éjszakára a kocsiba zárták kislányukat a szülők: két nővére gyászolja

A felelőtlenség többféleképpen nyilvánulhat meg: valaki nem veszi észre, hogy felelőtlenül viselkedik, valaki tudja, hogy nem kellene így viselkednie de mégsem érdekli, és van, aki teljesen mértékben kivonja magát a témakör alól. Joel és Jazmine Rondon az utóbbi kategóriába tartoznak, és az ő felelőtlenségük halálesetet vont maga után.

Évente több tucat ehhez fogható haláleset történik Fotó: Pexels/Garvin St. Villier (Képünk illusztráció)

Szülei okozták a halálát

Július 4-én egy buliban vettek részt, és a Rondon párral tartott a másféléves gyerekük is, Isabella. A páros a buli helyszínére érve azonnal bele is vágtak a dolgok sűrűjébe és hamar ott találták magukat, hogy metamfetamint és marihuánát fogyasztanak. Az apa egyszer még ki is jött az autóhoz, de csak a cigarettáit vitte magával, míg kislányuk ezúttal is a lezárt autó karosszériái között rekedt. Másnap a buli után elindultak haza és már túl későn vették észre, hogy egyetlen gyerekük az ő felelőtlenségük miatt meghalt. A 40 fok feletti testhővel szenvedő Isabellát a kórházban az orvosok megpróbálták lehűteni, de mindhiába, a kislány meghalt. A 6 éves és 8 éves testvérek elvesztették húgukat. Joel Rondon 20 év börtönbüntetést kapott emberölésért, míg Jazmine Rondon, akit egy gyermek súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésével vádolnak, ártatlannak vallja magát. A bíróság december 11-re visszavárja a tárgyalást megelőző megbeszélésre és vélhetőleg ő sem fogja teljes mértékben megúszni a büntetést.