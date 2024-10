Újra megtörtént: A Simpson család évtizedekkel előre megjósolt egy katasztrófát

Az 1989-ben induló A Simpson család című sorozat számos szituációt, természeti katasztrófát, elnökválasztást, és balesetet látott előre és ezeket beleírták a készítők a történetbe is. A több évtizeddel ezelőtt készült részek esetében nem létezik annyi véletlen, mint amennyiszer beletrafáltak, hogy mi fog történni Amerikában, vagy éppen a világ egy távoli pontján. Legutóbb például kiderült, hogy az elsüllyedt tengeralattjáró a Titan esetében is ijesztő hasonlóságú baleset érte a sorozat egyik szereplőjét a tengermélyén, most pedig a DailyStar arról ír, hogy a hónap elején tomboló Milton hurrikánt is megjósolta az animáció.

Az epizódban nagy részében egy közelgő hurrikán miatt kerül nehéz helyzetbe a Simpson család /Fotó: Fotó: YouTube

Október elején a Floridát sújtó Milton hurrikán hatalmas károkat és 17 ember halálát okozta. Most pedig a sorozat rajongói rámutattak, hogy az egyik 1996-os részben a "Hurricane Neddy-ben" egy kitalált várost Springfieldet sújtott vásárlási pánik, miután bejelentették, hogy egy hurrikán közeledik a település felé. Később az epizód tartalmában több ponton is ijesztő párhuzamokat fedeztek fel a mostani Milton hurrikánnal.

A hurrikán hatására ugyanis árvíz tört ki Springfieldben, amely az emeletes házak második emeletéig ért, és a mentőcsapatok csónakokkal kutatták a bent rekedt lakosokat, épp úgy, mint most a Milton idején.

Alapesetben az ember csak megvonná a vállát a rész láttán, mondván, hogy más hurrikánok esetén is lehetne párhuzamot vonni, de úgy, hogy több tucat helyzetet jósolt meg előre a sorozat, így már nehéz véletlennek minősíteni ezeket a helyzeteket - zárta sorait a lap.