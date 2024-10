Boldogan fogadta a hírt: Új lehetőséget kapott a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Néhány hete kezdtem dolgozni, amit nagyon élvezek. Már a baleset előtt is élt bennem az elhatározás, hogy később koreográfusként dolgozzam. Ez most egy kicsit hamarabb megvalósult. A célom, hogy előbb-utóbb önállóan is tudjak próbát tartani. Igaz, hogy a színház üzemi területe még nincs teljesen akadálymentesítve, de úgy tűnik, hamarosan ezt a problémát is megoldják