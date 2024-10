Piros kabátos fantom gyújtogat Szegeden - csak nézik és nevetnek

Ijesztő fénycsóvára lettek figyelmesek a helyiek a minap (október 7.) Szegeden, a Sólyom utcában. Hamar kiderült, hogy a helyzet sokkal hátborzongatóbb, mint azt gondolták, ugyanis a közeli parkban álló hatalmas szeméttárolók kaptak lángra, a tűz pedig egyre magasabbra csapott és egyre jobban terjedt. A helyiek közül többen is aggódtak, ugyanis a környéken több kocsi is parkolt, így attól tartottak, hogyha a lángokat nem fékezik meg időben, akkor átterjedhetnek a kocsikra.

A tűz gyorsan terjedt, a szemtanúk szerint egy piros kabátos fantom okozta Fotó: Szeged365 / Facebook

Információink szerint a Csorba utca mögötti szakaszra kiállított szelektív hulladéktárolók égtek, a helyi pletykák szerint a kukákat egy rejtélyes fantom gyújtotta fel, szándékosan.

Ezt írja a Szeged365 is, akik arról számoltak be: egy különös, piros kabátba öltözött fantom volt a tettes:

Szegeden, a Csorba utca mögött található szelektív kukákat felgyújtotta valaki, egy fiatal srác piros kabátban. A párom, Nikolett hívta a tűzoltókat

- írta a lap egyik olvasója, László. A fiatal férfi azt is elmondta, hogy a meghökkentő fantom felbukkanása és eltűnése mellett az is felháborította őket, hogy a veszélyes jelenetet ugyan többen is látták, de senki nem értesítette a tűzoltókat. Éppen ellenkezőleg: a szemtanúk állítólag csak nézték a lángokat, miközben nevettek.

Szerencsére azonban a Katasztrófavédelem munkatársai - hála Nikolettnek és Lászlónak - hamar a helyszínre értek, akik így elfojtották a tüzet megmentve ezzel a közelben álló kocsikat. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt az eset, ahogyan azt sem, hogy ki lehet a rejtélyes, piros kabátos fantom. A Bors ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.