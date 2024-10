Összetörték a szívét a transzplantált TikTok-sztárnak

Siklós Csabáról nem sokkal a születése után kiderült, hogy súlyos beteg. Az egymás után jelentkező egészségügyi problémákat követően az orvosok kimondták: új vesére és májra van szüksége. Már 14 évesen felkerült a donorváró listára, ám a beavatkozásra 10 évet is várnia kellett. Mint megtudta, egy motoros balesetben elhunyt rendőr veséjét kapta meg. A műtét óta már egy évtized is eltelt. A transzplantált férfinek gyógyszereket kell szednie, ráadásul cukorbeteg lett, de mindezek ellenére jól van. Egy cipőgyártó üzemben sikerült elhelyezkednie, és egyre sikeresebb a TikTok-csatornája, melyen rendszeresen közzétesz táncos videókat. Így figyelt fel rá Serbán Szebasztián énekes is, aki szerette volna, hogy Csaba szerepeljen az új videóklipjében. A férfi örömmel igent mondott a felkérésre, mert úgy vélte, végre beindulhat az igazi karrierje. Nos, úgy tűnik, erre várnia kell.

A transzplantált férfi nagyra tartja Csabit Fotó: Siklós Csaba

Szomorú vagyok. Ugyan leforgattak valóban velem egy jelenetet, ám aztán Szebasztián szólt nekem, hogy Bódi Csabi, a klip rendezője úgy döntött, hogy végül nem használják fel

– kezdte a Borsnak Csaba.

– Ezek után nem tudom, miért utaztam fel egyáltalán a klip miatt Budapestre. Október 11-én, pénteken be kellett volna feküdnöm a kórházba három napra az éves kontrollra. Direkt szóltam az orvosomnak, hogy nem érek rá, mert más dolgom van – mesélte a férfi, és hozzátette: a munkáltatója is megkérte, hogy szombaton menjen be az üzembe segíteni, de neki is nemet mondott, és ezzel még nem is értünk a veszteséglista végéhez.

A videóimat kritizáló barátaim azt javasolták, hogy befektetés gyanánt vegyek egy új pár cipőt és egy garnitúra ruhát, vagyis inget és nadrágot, hogy jobban nézzek ki tánc közben. A saját TikTok-csatornám érdekében mindezt nem tettem meg, de a klipforgatásnak meg akartam adni a módját

– mondta a Siklós.

A TikTok-sztár annyira izgatottan készült a forgatásra, hogy a hírt nem bírta magában tartani, ezért napokkal az esemény előtt élő adásban mondta el rajongóinak, hogy együtt szerepel majd Szebasztiánnal.